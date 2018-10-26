多項激勵措施火網交織 陸股ETF可望時來運轉

外銷訂單不如預期，台股整理時間將拉長，但陸股已跌深，在政策強力降準又加碼降稅下，後續效應不可小覷，相關台股連結陸股 ETF 可多加留意。

文．馮泉富

過去一周全球主要股市呈弱勢表現，德、法、日、韓領先再創波段新低，美國股市在多數企業財報優於預期的利多下，仍舊無法提振市場信心，隨時有可能跌破十月十一日的低點。在此低迷的國際氛圍下，台股加權指數自然無法自外於全球市場，處於隨時可能再度破底的邊緣。

美股市場信心弱化 估值下修壓力增加

至十月十九日止，已公布的一七％的 S&P500 成分股公司中有八○％實際獲利優於預期，FactSet 更將標準普爾五○○指數公司第三季整體獲利預估，由前一周的成長一八．九％上修到成長一九．五％。原先我們預估美股藉由財報利多的機會，可望持續反彈，但目前走勢顯然事與願違。

如果財報利多無法激勵市場買盤，美股未來一段時間可能又少了一項推動多方的力道。按照各方法人機構的推估，由於基期墊高的因素，S&P500 整體企業的獲利年增率在未來兩個季度將陡降至個位數，預估僅為六～八％，無法與今年前三季高達兩成以上相比。

眾所周知，增長動能明顯下降時，股市估值將被多數法人下修，也就是市場可接受的合理本益比可能下降 (標普 500 Shiller 通膨調整後本益比目前為三一．四六倍)，股市會進入易跌難漲的修正階段。

近期訊息面保守言論也持續擴散，根據路透向逾五百名經濟學家所做的訪調，全球共四四個經濟體中有十八個經濟體展望遭到經濟學家下修，二十三個維持不變，僅有三個獲微幅調升。在全球貿易保護主義抬頭的衝擊下，全球四十四個經濟體中有多達七成經濟擴張預期已經見頂。保守言論的擴散也是短線上影響信心的原因之一。美股若無法維持多頭慣性，全球股市面臨的壓力自然有增無減。

連續升息影響房市 留意干擾內需程度

大部分的經濟學家認為下一波可能引爆全球不景氣的風險因子，主要是中美貿易戰與金融緊縮。這與我們先前一再提醒投資人需關注的原因完全吻合，單是升息與縮表的雙重組合，就將大幅影響市場未來的流動性。若再加上萬一美國基本面數據出現走緩的項目越來越多，美股的多方趨勢更有可能被扭轉。

日前美國公債殖利率的大幅拉升已讓企業融資成本增加，FED 的持續加息似乎也逐步傳導至美國的不動產市場，根據全美不動產協會 (NAR) 表示，九月經季節性調整後的成屋銷售年率較八月下滑三．四％至五一五萬戶，連續六個月下降，並創二○一五年十一月以來最大跌幅，九月數據低於經濟學家原先預期的五二九萬戶，與去年同期相比，九月成屋銷售為衰退四．一％。

幸虧現在成屋庫存仍位於歷史低檔區，暫時還不構成太大市場壓力，只是景氣趨緩仍是事實，我們不得不一再提醒投資人，FED 既定的縮表進度為每月五百億美元，對金融市場流動性的影響不可小覷。

另外，九月美國零售銷售月增幅度僅○．一％，低於市場○．三％的預期，仍需持續追蹤。整體而言，目前美國景氣擴張力道仍屬健康，但需密切留意是否有明顯惡化的現象出現。

外銷訂單不如預期 台股整理時間拉長

美股反彈的外部條件暫時落空，台股只能更加依賴自我的景氣基本面，可惜的是景氣領先指標之一的外銷訂單增長力道不如原先預期。根據經濟部公布的台灣九月外銷訂單為四七八．六億美元，雖然金額創下歷年同月新高，但整體金額低於原先預期，年增率為四．二％，低於市場預估的七～八％。

由分項觀察，資訊通信產品、電子產品、機械、化學品接單都有好表現，尤其電子產品創歷年單月新高，資通訊產品、化學品接單也寫下歷年同月新高，可惜的是機械產品訂單已領先遭受中美貿易戰干擾，訂單十七．四億美元，月減二一．二％，與去年同期相比，減少五．三％，為二○一六年八月以來首度出現負成長。

美中貿易摩擦也開始反映在訂單來源，來自中、港訂單金額為一一三億元，月減三．四％，與去年同月相比僅小幅增加一．三％，是扣除農曆春節因素後，二六個月以來最小的增幅。

由於來自於中國大陸及香港的訂單中，包括光學器材、塑橡膠製品、電機、基本金屬、機械、紡織品、礦產品、運輸工具等貨品別的訂單金額都比去年衰退，反射到上市櫃營收可能會不如預期。因此，台股萬點以下的整理時間將拉長，投資人需重視風險控管的問題。

中國強力降準再加碼降稅 後續效應值得追蹤

今年陸股受到中美貿易衝突持續加溫，以及境內金融債務危機等利空因素干擾，上證指數從元月高點三五五九點持續震盪走低，累計已下挫二五％，「十一」長假後還一度加速狂瀉，盤中摜破二千五百點。

市場瀰漫恐慌氣氛，迫使包括國務院副總理劉鶴、中國人民銀行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、證監會主席劉士餘等四大財金首長出面信心喊話，最後終於扭轉頹勢強力反彈。

多項激勵措施中，值得留意的是具長效效應的降稅措施。回顧去年十二月，川普總統簽署了自一九八○年代以來最大規模的稅改，這項減稅政策將公司盈利稅率從三五％降至二一％，並調降了個人所得稅。

自此企業盈餘明顯上升，陸續反映在今年各季度公布的財報上，財報亮麗又大幅推升股價，於是美股指數持續創下歷史新高。個人所得稅降低，也使可支配所得升高，進而推升消費市場的增長，維持了美國景氣擴張的力道。

可見降稅是現階段欲維持經濟穩健成長的重要選項，尤其是中美貿易衝突長期化的狀況下，是擴大內需降低出口依賴的好方法，由宏觀角度來看，減稅降費絕對是對經濟成長的一大利多。

再進一步推敲中國是否有降稅的本錢呢？由圖表觀察，中國政府部門債務占 GDP 比例約六五％，目前仍大幅低於美國、英國、歐盟、日本，有絕對的施展空間。

中國大陸財政部長劉昆表示，隨著陸續頒布的多項促進實體經濟發展、支持科技創新等措施，預計今年減稅降費將逾一．三兆元人民幣。人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿也表示，為減輕企業負擔，預計明年減稅力度有望超過國內生產毛額 (GDP) 的一％，力度可望超過美國，馬駿同時表示，資本市場的資金供給應該會通過國家隊進場、保險和銀行理財資金入市、上市公司回購等舉措得到改善。

陸股 ETF 蟄伏已久 將有異軍突起的機會

如前所述，若回顧美國降稅以後的效應，陸股確實有否極泰來的「可期待性」。從全球資產配置的角度來看，陸股不只估值處於歷史低位，且 MSCI 與富時指數納入Ａ股的長期效應，更凸顯陸股未來的投資價值。另觀察大陸去槓桿工作成果逐漸顯現，陸股目前整體融資餘額占 GDP 約為○．九五％，為金融海嘯已來最低，而美國目前股市融資餘額占 GDP 約為三．二％，為歷史新高，大陸Ａ股泡沫風險相對較小。

再從貨幣供給面觀察，目前的 M1 為四％，為金融海嘯以來的低檔區，幾乎跌無可跌。人民銀行今年已四度降準，對照時間傳導的滯後性，目前至明年第一季，市場流動性將開始發酵，M1 明顯回升可期，股市當然有否極泰來的機會。

投資人可藉由已掛牌的陸股 ETF 參與 A 股的反彈波，目前陸股 ETF 種類繁多，諸如追蹤 A50、滬深三○○、上證一八○、深證一○○、深圳中小等等，族繁不及備載，各憑喜好任君挑選。投資人可優先選擇股價低於淨值，或溢價相對小的 ETF，不追高為原則，逢低布局。

來源：《理財周刊》 948 期

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