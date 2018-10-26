〈安倍訪中行〉暌違五年！最受矚目的中日重啟貨幣互換協議簽了

日本首相安倍晉三訪中第二天，本次最受矚目的中日貨幣互換協議終於簽署，規模人民幣 2000 億元，協議有效期三年。

中國人民銀行在今天中午宣佈，經國務院批准，2018 年 10 月 26 日，中國人民銀行與日本銀行簽署了中日雙邊本幣互換協定，協定規模為 2000 億元人民幣 / 34000 億日圓，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。

人行在另一項公告指出，近日人民銀行與日本銀行簽署了在日本建立人民幣清算安排的合作備忘錄。根據備忘錄相關內容，人行決定授權中國銀行東京分行擔任日本人民幣業務清算行，有利中日企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，促進雙邊貿易和投資便利化。

中日雙邊貨幣互換協議始於 2002 年 3 月，在日本民主黨執政末期中日關係急速惡化，2013 年 9 月協議到期後雙方就沒有再談。失效前兩國貨幣互換的融通上限約 3300 億日圓。

日本企業 (中國) 研究院執行院長陳言指出，這次中日把貨幣互換的規模擴大 10 倍，可以讓中日之間的貿易往來避免美元匯率波動的風險，對中日今後的經貿往來非常重要。

未來在中國發展的日本企業在遇到因結算系統出問題而導致人民幣不足等情況時，可以直接透過日本銀行從中國人民銀行得到人民幣，發揮安全保障作用。

中國國務院總理李克強週五 (26 日) 在與日本首相安倍晉三的聯合記者會上表示，中國願意加強與日本的關係，重回穩健及正常的雙邊關係。李克強強調，中日兩國均認為自由貿易應受到保護，並重申中國不會搞人民幣競爭性貶值。