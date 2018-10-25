連李克強都出面喊話 分析師卻說：想買中國股票別急 現在還不是時候

中國國務院總理李克強昨 (24) 日再喊話，強調會把穩定就業列為宏觀政策的優先目標，並採取更多措施挖掘內需潛力，更有針對性的破解實體經濟發展難題。昨天中國股市也終於止跌，不過分析師表示，現在還不是大舉買進 A 股的時候。

李克強在中國工會第十七次全國代表大會上表示，目前經濟發展面臨的困難與外部風險挑戰變多，經濟運行穩中有緩、穩中存憂，向下壓力變大，不少企業生產經營困難，市場預期和信心受到影響，強調會把穩定就業作為宏觀政策的優先目標。

李克強重申，接下來的宏觀調控不搞大水漫灌，大力減稅降費，更有效地激發市場活力，以更多措施挖掘內需潛力，更有針對性破解實體經濟發展難題，讓經濟平穩運行在合理區間，促進經濟高品質發展。

不只李克強公開對市場喊話，近來中國官員陸續發表安撫談話，官方也再採取新的減稅行動等一系列刺激措施，希望緩解民眾和投資人對經濟成長趨緩的憂慮。但分析師認為，上述動作還是無法打消外界對中國經濟趨緩和中美貿易緊張局勢影響的擔憂。

外電報導，信安環球投資有限公司資產組合策略團隊亞洲負責人 Binay Chandgothia 表示，過去 A 股對官方的貨幣和財政刺激等阻跌行動反映積極，如今這些措施的提振效果卻不如以往。當然，官方這些措施對刺激股市是有利的，但現在真正問題出在經濟成長前景，尤其需要解決與美國在貿易方面的緊張關係，唯獨這方面卻未有進展。

儘管 Chandgothia 認為中國和亞洲地區的股市估值變得更有吸引力，但他表示，更傾向逢低吸納，而非大舉買進。資產管理機構 Acadian Asset Management 執行長 John Chisholm 也認同上述謹慎策略， Chisholm 更建議投資人現在不要急於買入中國股票，未來幾個月可能出現波動。不過從未來 6-12 個月來看，仍看好中國前景。