看好Sony年度獲利再創新高！分析師高喊潛在漲幅近24%

受惠於 PlayStation 遊戲業務的成長，日本科技巨頭 Sony(6758-JP) 的獲利可望創下年度新高。

野村證券將 Sony 的目標價上調至 8000 日圓 (71.43 美元)，比週一 (15 日) 開盤價高出 27% 以上。上個月，瑞士信貸曾將 Sony 股票從「中性」上調至「優越」。根據數據顯示，分析師對 Sony 平均目標價格為每股 7730.50 日圓，若實現，股價將上漲 23.7%。

Sony 股價 (圖: 谷歌)

就在三個月前，分析師平均目標價格為 6587.27 日元，顯示期望值不斷攀升。到目前為止，索尼的股價在 2018 年已上漲了 22%。

野村分析師 Yu Okazaki 在一份報告中表示，Sony 的商業模式轉向專注於內容。新上市推出的 PlayStation 4 遊戲《蜘蛛人》和電影《猛毒》皆由該公司所製作，且目前銷量良好。「這些內容相關領域的強勁表現意味著近期收益可能比我們之前預期的要好。」Okazaki 在報告中表示。他也補充，相對較強的美元成為 Sony 等硬體製造商的擔憂，但該公司可能會「堅持其高附加值策略」來保持成長。

在截至 6 月 30 日的三個月中，遊戲業務佔總營收的 24% 以上，年增率 35.6%。同時，可作為智慧手機相機零件的 Sony 的圖像傳感器業務也出現成長。

由於業務成長可期，分析師預測，截至 2019 年 3 月 31 日的財年，Sony 可望達到創紀錄的營業獲利。據分析師預測，Sony 的營業獲利可望達 794.71 億日圓，高於去年同期的 729.9 億日圓。

不過，依舊存在一些風險。來自 Zack's Investment Research 的報告表示:「Sony 在其全球產品線中面臨著激烈的競爭，包括電視、遊戲平台以及全球的智慧手機和服務。未能創造與客戶需求同步的新產品可能會導致產品銷售的減少。」

「這些市場中都出現了激烈的價格戰，產品創新和不斷變化的客戶喜好給 Sony 帶來了巨大的壓力，必須持續提供更好的產品以維持競爭。」