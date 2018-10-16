Sony將運用區塊鏈技術建立數位版權管理系統

科技巨頭 Sony(6758-JP) 今日 (16 日) 宣布，將運用區塊鏈的技術在數位版權管理 (DRM) 上。這種新的區塊鏈系統將建立在 Sony 既有 DRM 系統之上，該系統用以追蹤版權的分發。

Sony 認為新版權管理系統的開發很重要，因為儘管區塊鏈技術允許任何人廣播和共享內容，但該內容相關的版權管理成為行業組織或創作者本身的責任。由於區塊鏈的性質，易於追蹤但難以偽造或篡改記錄，作為 DRM 工具的應用十分合適，並且能幫助創建者密切關注版權內容。

新系統將建於 Sony 先前開發的系統，用在「對教育數據進行身份驗證、共享和權限管理，另外還具有處理與版權相關資訊的功能」。Sony 認為，新系統將是「管理和展示書面作品相關資訊與版權的更有效方式」。舉例來說，系統允許所有放入新系統的內容添加日期和時間戳記，讓資訊更易於追蹤。

但 Sony 也補充道，這個系統將自動生成並驗證書面作品的版權，目前來說是相對困難的。

該系統最初主要是用於書面作品的 DRM，但同時也將適用於各種類型的數位內容，包括電子教科書、音樂、電影、VR 內容和電子書。 Sony 此次的聲明反映了區塊鏈技術用於保護書面作品權利的大趨勢。

另一方面，今天宣布的消息可能只是這個科技巨頭發展區塊鏈的冰山一角。上個月，專門從事知識產權的媒體機構研究顯示，Sony 在區塊鏈相關專利方面排名前 30 名，並已提交至少 20 份申請。未來，Sony 可望將區塊鏈運用到更多的面向與業務上。