文．洪寶山 (理財周刊發行人)

美股在周二重挫，道瓊一度大跌逾五百點，主因是企業財報不盡理想，投資人對企業獲利前景有所疑慮，以及歐盟駁回義大利預算草案，加上沙烏地阿拉伯政治風險升高等利空衝擊。

受美股重挫影響，台股十月二十四日開盤大跌，盤中最低到九六六七點，創十八個月來波段新低。都說股市是經濟的櫥窗，萬點行情走了十幾個月，不見經濟好轉，現在跌破萬點，是否要現出原形？對振興經濟，政府還能使出什麼手段，減稅是否是一個良方？

從全球觀點來看，這一、兩年來部分 OECD 國家包括英、日、義大利等，由於財政狀況有所改善，為了吸引外來投資、促進經濟成長，開始對企業減稅。

美國去年十二月也通過對富人、資本與企業所得大幅減稅的稅改方案。其中最受注目之一就是把企業所得稅率從三五％調降到二一％，希望提高美國企業競爭力，並藉由稅改吸引「美國企業海外盈餘回流」及「外國人直接投資美國」。

中國也加入減稅行列，年初財政部長肖捷曾表示，中國今年要加大對中小微企業支持力度，進行大幅度減稅。中國財政部官員也表示，將修正個人所得稅法，起徵點從每月三千五百元提高到五千元人民幣。

全球減稅風潮起，台灣在蔡政府主導下，也展開所得稅法修正，並在一月十八日完成立法院三讀。此次修法重點為減輕薪資所得者、中低所得者、中小型及新創企業所得稅負擔，並廢除兩稅合一制，提出股利所得課稅新制。

單一國家對資本與企業所得減稅，可鼓勵國內投資、吸引外來投資，對促進就業、提升技術與帶動經濟成長都有所助益。但在全球化下，每個國家都投入「減稅」，就造成了「以鄰為壑」的狀況。怎麼說呢？你降稅，吸引資金到你的國家，我也要降稅，把資金再吸過來，由於金融已經全球化，資本跨國移動相當高，為了維護自己國內投資、就業與成長，就只好追隨走上減稅一途，這樣一來，全球就會陷入減稅競賽中。

而各國的減稅競賽，可能會影響台灣國內投資不振、企業競相對外投資，難以吸引外資來台投資，政府在面對這些問題時，必須更加全方位思考，才能真正達到降稅救經濟的目的。

來源：《理財周刊》 948 期

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