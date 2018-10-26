〈財報〉Alphabet 營收遜於預期+性騷擾醜聞 盤後股價重創

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週四 (25 日) 盤後公布第三季財報。儘管獲利優於預期，但營收卻遜於預期，此外，在此關鍵時期市場卻傳出，Alphabet 因性醜聞案裁撤近 48 位高階主管與員工，引發市場信心不足，該公司盤後股價一度重挫 5.3%。

Alphabet 週四盤後股價大跳水。

Google 母公司 Alphabet 第三季財報與華爾街預期：

每股純益：13.06 美元 VS. Refinitiv 預期共識 10.42 美元

營收：337 億美元 VS. Refinitiv 預期共識 340.4 億美元

Alphabet 總營收年增 21%，但財務長 Ruth Porat 在該財報電話會議上表示，營收受到了強勢美元的影響。

Alphabet 的財報分為 Google 業務和其他業務 (Other Bets) 兩部分。Google 廣告業務佔 Alphabet 營收的 85.8%，第三季營收達 289.5 億美元，年增 20%。此外，投資者也相當看重包含雲端業務和硬體銷售的「其他營收」項目，該項目創 46.4 億美元，年增 29%。與上季 37% 漲幅相比，獲利出現減弱情況。

Pivotal Research 研究員 Brian Wieser 指出，這是自 2016 年第一季以來「其他營收」增速最慢的一年。

首席執行官 Sundar Pichai 在財報電話會議上表示雲端業務近期取得許多重大的成功，但未提出新的營收數據，佐證先前財報前瞻預測的每季 10 億美元的營收。總體而言，Google 雲端業務市占遠遠落後於亞馬遜和微軟。

Pichai 還表示，他認為公司將需要一個「多雲 (Multi cloud)」環境，而且這非零和遊戲 (意指遊戲中任一方收益不等於對方的損失)。

Alphabet 的「其他業務」項目 (如醫療保健公司 Verily、網際網路服務提供商 Fiber 和自動駕駛汽車 Waymo) 營收和虧損也雙雙打破紀錄。

「其他業務」第三季營收 1.46 億美元，年增 1.17 億美元。營業虧損也有所提高，該公司虧損額為 7.27 億美元，前年同期虧損為 6.5 億美元。在公司的財報電話會議上，財務長 Ruth Porat 表示，該項目營收主要來自 Fiber 和 Verily。

Google 的流量獲取成本 (TAC) 資金為 65.8 億美元，佔廣告收入的 23%。市場一直密切關注 Google 上漲的 TAC，因為 TAC 一直在擠壓廣告利潤，而第三季 TAC 佔廣告收入比例與上一季保持一致。

最新財報內容顯示，企業支出繼續增加。該公司預計資本支出為 56 億美元，主要用於資料中心建設項目和電腦設備。

Alphabet 的營業費用為 111 億美元，年增 26%，主要用於研發費用。

Google 執行長 Sundar Pichai 。(圖：AFP)

對 Alphabet 來說，最新財報公布時間點相當尷尬，週四早些時候 Google 回應《紐約時報》報導該企業過去兩年出現員工行為不當的醜聞，Google 執行長 Sundar Pichai 週四發布一封員工郵件表示，該公司在過去兩年內因性騷擾而解雇 48 人，其中名單還赫見 Android 之父安迪魯賓。