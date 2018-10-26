〈財報〉亞馬遜Q3營收遜色 Q4財測令人失望 盤後重挫8%進入修正

亞馬遜 (Amazon.com) (AMZN-US) 第三季營收遜於分析師預期，且第四季營收和營業收入的預測也低於預期，致使盤後挫近 8%，雖然交易時間收漲 7.1%，但盤後重挫的走勢與 9 月初高點相比已下跌 12.6%，進入修正領域。

亞馬遜財報重點摘要 EPS：5.75 美元 vs. 3.14 美元 (Refinitiv 先前估計) 營收：566 億美元 vs. $571 億美元 (Refinitiv 先前估計) AWS 營收：67 億美元 vs. 67 億美元 (FactSet 先前估計)

亞馬遜預期第四季營收介於 665 億美元至 725 億美元區間，低於華爾街估計的 737.9 億美元。

第四季向來是亞馬遜最重要的營收期間，因為該季包含假期購物潮的表現。

營收整體年增 29%，其中北美營收年增 35% 至 343 億美元、國際營收卻僅增加 13% 至 155 億美元。

AWS 持續展現強勁成長，營收年增 46% 之多，依舊令人驚艷，但仍較前一季 49% 的營收成長表現退步，尤其前一日微軟甫公布 Azure 雲端年成長達 76%。

然而，稅後純益卻達去年同期的 10 倍成長至 28 億美元。

營業收入 37 億美元也遠遠高於華爾街估計的 21 億美元，第三季的營業利潤 31% 是 4 年來最高水準，利潤擴大主要是因為亞馬遜高利潤事業成長而推動，其中包括雲端、廣告和第三方賣家服務。

亞馬遜的「其他」事業類別（主要為正蓬勃發展的廣告事業）營收躍升 123% 至 25 億美元。

在一份預先準備的講稿中，亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 強調亞馬遜商業 (Amazon Business) 的成長，即其專攻商業客戶的事業。

「亞馬遜商業目前年營收已經達到 100 億美元的運轉率，在全球 8 個國家中服務數百萬民間與公部門的組織。」