〈財報〉芭比娃娃商8季度首次獲利年增轉正 娃娃需求強勁

玩具商美泰 Mattel (MAT-US) 週四 (25 日) 公布優異的第 3 季度利潤後，股價收盤聞聲上漲 2.98% 來到每股 13.84 美元。

Mattel 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

該公司表示，因對玩具娃娃的皮膚色調、穿著、身材做調整，芭比娃娃的需求近來強勁。

然而，旗下品牌費雪 Fisher-Price 和湯瑪士小火車 Thomas & Friends 造成了國際營收的 -18% 下滑。

依據品牌銷售佔比 / 圖：Mattel

Mattel 最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 0.18 美元，低於分析師預測的每股 0.20 美元。

營收下滑 8% 至 14.4 億美元，低於預測的 14.9 億美元。

北美營收成長 5.6%，高於分析預期的 -13%。

雖然財報無法擊敗分析師的預期，但還是代表了該公司穩健成長的獲利能力。去年同期，Mattel 的 EPS 為 -0.04 美元，而營收達 15.6 億美元。

董事長兼執行長 Ynon Kreiz 提到，這是在 8 個季度裡首次營業利潤的年增率成長。數據顯示，該公司營業利潤達 1.219 億美元，較去年的 8620 萬美元相比，年增約 41%。

對於北美地區，Mattel 的營收年增率為 4%，這是該地區自 2015 年第 4 季度以來的最高銷售增長。

然而，中國業務增長放緩也帶來 -3% 的負面影響。而玩具反斗城的倒閉也對營收同樣造成 -3% 影響。

Mattel 競爭對手孩之寶 Hasbro (HAS-US) 這週也解釋，雖然陸續有新的玩具通路彌補玩具反斗城的空缺，但會晚點時間上架庫存，因此對於短期營收不利。

Hasbro 表示，已倒閉的玩具反斗城原本會在第 3 季上架玩具，影響了其 17% 的美國零售庫存。