美法官裁定監察期延長2年 中興通訊開盤跌近3%

美國德州達拉斯地區法官於當地時間週三 (3 日) 裁定，由於中興通訊 (0763-HK) 違反 2017 年 3 月與華府達成的暫緩執行令，承認隱瞞 35 名僱員違規向伊朗運送貨品，因此延長對中興的監察期 2 年，由 2020 年延長至 2022 年。

消息並未對中興通訊造成影響，其 H 股股價昨 (4) 日逆市上漲 0.85%，收報港幣 14.2 元；今 (5) 日開盤跌 2.958%，報港幣 13.78 元。

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據中興通發出的公告指出，因應中興、中興全資子公司深圳市中興康訊電子及美國商務部工業與安全局，三者於今年 6 月達成的替代和解協議所述的行為，美國德州達拉斯地區聯邦法官於美國時間 10 月 3 日簽發命令，修改法院於 2017 年 3 月 22 日批准生效的協議中，有關對中興的監察條件。

其中，延長法院任命的監察官的任期至 2022 年 3 月 22 日。該監察官任期原本定為 2020 年結束。

此外授予監察官與 SSA 約定的特別合規協調員，享有相同的、可以接觸與遵循《2018 年出口管制改革法案》、《出口管理條例》和命令相關的特定文件、信息、設施及人員的權限。

中興 2017 年承認違反美國對伊朗的制裁措施，雙方達成和解協議，今年 4 月中，美國商務部工業和安全局指中興違反該協議，因而對中興頒下出口禁令。該禁令維持約 3 個月，最終中興以繳交 10 億美元罰款、將 4 億美元存入託管帳戶、管理層大換血等，換取恢復業務。

此外德州法官的裁決，凸顯中興通訊仍在美國面臨嚴格的監管。