訊連Q3每股純益0.8元 前3季EPS為2.93元 看好轉投資事業逐季走揚

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (25) 日召開法說，並公佈第 3 季財報，受到轉投資玩美移動虧損較上季擴大影響，稅後純益 6811 萬元，季減約 5 成，較去年同期小幅減少 4.4%，每股稅後純益 0.8 元；前 3 季稅後純益 2.49 億元，較去年同期增加 46%，每股稅後純益 2.93 元。

訊連第 3 季合併營收 3.66 億元，季減 13%，年減 1.8%，毛利率 87.6%，季減 0.7 個百分點，年減 0.9 個百分點，營益率 23.2%，季減 5.8 個百分點，年減 7.1 個百分點；稅後純益 6811 萬元，季減 51.8%，年增 4.4%，每股稅後純益 0.8 元。

訊連前 3 季累計營收 11.67 億元，年減 7.3%，毛利率 88.3%，年增 0.8 個百分點，營益率 27.2%，年減 6.8 個百分點；稅後純益 2.49 億元，年增 46.1%，每股稅後純益 2.93 元。

訊連董事長黃肇雄表示，第 3 季營收下滑主要原因，是因產品由買斷制轉為訂閱租賃制，平均產品售價提升 15%，由於使用者與客戶還未習慣此種模式，使買氣有些受影響，但 9 月起租賃模式成效已漸顯，印證這種改變是對的方向，且第 3 季由於仍處產品營運模式轉變的過渡期，營收較去年同期減少是符合預期的。

業外部分，黃肇雄指出，轉投資完美移動第 3 季虧損 4100 萬元，虧損幅度較去年同期的 5863.5 萬元收斂，但較今年第 2 季的 2713.7 萬元擴大，主要原因在於第 3 季有一次性、發放員工紅利的支出，但未來展望仍維持一季優於一季的營運態勢不變。