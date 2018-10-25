5G手機「狂奔而來」！業內預計明年第二季全面上市

隨著科技快速發展、網路不斷升級，智慧型手機的「5G 時代」正狂奔而來。

10 月 25 日，台灣電子時報援引行業消息人士稱，晶片、手機廠商等正在加快進度，預計將於明年第二季向全球放量 5G 手機，這比行業原定時間表提前了一個季度。其中，主要的智慧型手機品牌將在 2019 年上半年推出 5G 手機，而高通、聯發科等晶片製造商也已經把晶片和平台方案的推出時間提前了至少一個季度。

上述行業消息人士還表示，在明年初的美國國際消費電子展和西班牙巴塞羅那世界行動通信大會上，5G 設備和終端產品將成為主角。

相較 4G 網路，5G 網路高速度、低功耗、物聯網等特點，使得各大晶片和手機製造商都不遺餘力地加入研發行列，推動了 5G 商用化的加速落地。

5G 速度

5G 時代，如傳輸速率、網路標準、落地速度等都被貼上了「高速」的標籤。

從傳輸速率來看，5G 網路的傳輸速率將可以實現 1GB / 秒，比目前 4G 的速度快十倍以上。這意味著在 5G 網路下，下載一部 1GB 大小的高清電影僅需要 10 秒就可以完成。

除了 5G 驚人的傳輸速度，相關標準的推出進程也超出預期。2017 年 12 月 21 日，在國際電信標準組織的 3GPP RAN 第 78 次全體會議上，全球首個 5G 新空口（NR）非獨立建網（NSA）標準正式凍結並發布，這一標準的發布時間較原計劃提前了 6 個月。業內普遍認為，首個版本的 5G 國際標準面世，意味著全球 5G 產業將鳴槍起跑。

而在今年 7 月舉辦的 2018 上海世界行動大會上，中國聯通、中國行動和中國電信三大營運商均表示，計劃到 2020 年，實現 5G 網路正式商用。相較而言，4G 網路從研發到全面商用耗時十多年。

全球 5G 商用時間表（來源：通信產業網）

晶片、手機廠商擁抱 5G

5G 的商業化必將給網路設備製造行業帶來翻天覆地的變化，比如催生新功能，促進設備更新換代。而全新網路時代的開啟也意味著新型的行動服務，網路營運商的業務模式將推陳出新。

實際上，較量已經開始。10 月 23 日，美國晶片巨頭高通宣布，推出面向智慧型手機和其他類型行動終端的 QTM052 毫米波天線模組系列的最「小」 新產品——全集成 5G 新空口（5G NR）毫米波（mmWave）模組。據介紹，這款產品體積能為 5G 行動終端的 OEM（代工）廠商帶來更高的設計導入靈活性，並預計將於 2019 年初在 5G 新空口商用終端中面市。

在今年初，高通還在北京宣布 5G 領航計劃，該計劃的合作方包括聯想、OPPO、vivo、小米、中興等國產手機企業，但華為並不在列。不過，從近期公布的情況看，華為在研究 5G 的道路上並未落後。

在華為 Mate 20 倫敦發布會期間，華為消費者業務 CEO 余承東表示，「華為正在研發可摺疊手機」，隨後他又補充道，「是 5G 的可摺疊手機」。據悉，華為首款安卓可摺疊 5G 手機將於 2019 年中期推出。

其他加入了高通 5G 領航計劃的企業，5G 商用化也已經提上日程。10 月 23 日，一加聯合創始人 Carl Pei 出席高通 4G/5G 峰會時透露，一加正不斷加大在 5G 上的投入，深化與高通以及營運商的合作，預計將在 2019 年率先發布 5G 可商用手機。據一加有關負責人告訴全天候科技：「一加一定會在全球首批 5G 手機之列。」

vivo 人工智慧全球研究院院長周圍則在上述峰會上稱，vivo 計劃於 2019 年完成全球首批 NSA 和 SA 5G 手機的研發和批量生產，推出第一款 5G 預商用手機，並將在 2020 年真正實現 5G 智慧手機商用。

據悉，小米將於今日（10 月 25 日）發布新機小米 MIX 3。官方介紹稱，小米 MIX 3 將是全球首批 5G 商用手機。小米總裁林斌此前曾透露，小米手機已成功打通 5G 信令和數據鏈路連接。

隨著越來越多的手機製造商擁抱 5G 技術，這場手機爭霸賽也在持續升溫，5G 全面商用或將加速到來。