〈道瓊重挫600點〉四大不利因素衝擊市場 美股信心潰散中？

就在幾週前，美股道瓊指數還繼續在創歷史高點，但隨著週三 (24 日) 下跌超過 600 點，今年以來所有的漲幅已經消失，投資人開始拋售美股。

人們不一定能夠確定市場下跌的真正原因，不過目前有四個不利的因素，正在衝擊市場。

企業獲利面臨風險

雖然企業第 3 季的獲利並不差，但這一次，高層一直在談論著他們面臨的挑戰，包括生產與材料成本的上升，及相對更高的關稅。部分主管指出，公司利潤率將因此遭到擠壓，最終可能迫使企業將成本轉嫁給消費者。

美股專欄作家 Stephen Gandel 指出，標普 500 從高點下挫 9%，看起來並不很糟，但是如果對照企業在第 3 季不錯的獲利，而股市還跌得這麼慘，這會讓人們覺得股市跌了 20%，市場進入熊市。

S&P500 日線走勢圖 (近三個月以來表現)

擔心利率升高

聯準會今年已經 3 次升息，預計 12 月還會升息 1 次。儘管總統川普一直砲轟，但出於經濟穩定而通膨已經升溫，聯準會預計仍要繼續升息以控制通膨。

然而，利率上升會影響消費者的借貸意願，銀行股也放貸減少的疑慮，而使股價遭受打擊。數據上看，汽車銷售正在下降， 9 月新屋銷售也減至兩年低點。

中國經濟放緩

中國上週公布的第 3 季 GDP 為 6.5%，低於預期。更糟的是，目前美中貿易爭議升溫，雙方互相加課關稅。與此同時，人民幣兌美元貶值，美元整體走強，使美國商品相對變得更貴。

中國以外的新興市場，受美元走強的衝擊更加劇烈，特別是以美元計價的債務償還成本變得更高，對美國商品的需求自然受到抑制。

中國 GDP 年增率 (近十年來表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

政治因素：沙烏地阿拉伯、義大利及期中選舉

在國際政治上，股市對沙國及義大利局勢的變化也持謹慎態度。油價暫由高點下挫，但隨著美國制裁伊朗將執行，沙國及其他 OPEC 成員國將決定如何彌補供應損失。義大利與歐盟的債務重組談判也不會容易。

在期中選舉上，市場擔心，如果至少一個國會轉由民主黨掌控，可能削弱目前共和黨領導層所採取的一些放鬆管制和親商政策。