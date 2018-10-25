美國重大讓步？媒體稱川普擬允許伊朗繼續接入SWIFT國際支付體系

雖然川普政府誓言要扼殺伊朗關鍵的金融生命線，但面對歐洲的壓力，華盛頓高級官員們似乎已經軟化了立場。

美國媒體 Washington Free Beacon 稱，一位熟知歐美談判的美國官員表示，儘管一些政府和國會的伊朗問題鷹派人士表示反對，但川普政府預計將允許伊朗繼續接入 SWIFT 國際資金清算體系。

如果上述消息最終被證實，則將是美國政府對歐洲作出的重大讓步。因此舉將與川普政府幾日之前的立場完全相反——他們一直在施壓歐洲，要求盟友執行美國發出的伊朗制裁令，切斷與伊朗的跨境交易。

值得注意的是，華爾街見聞提及，美國財長姆努欽上周日稱，並不期待進口伊朗石油的國家在 11 月將購買量降至零，可以允許他們獲得制裁豁免權，條件是購買量要比歐巴馬政府時期減少 20% 以上。

美國發布的伊朗原油出口禁令將從 11 月 4 日開始生效。在此之前，川普政府一直在施壓 SWIFT，要求他們切斷與伊朗的聯繫，就像 2012 年制裁伊朗時所做的那樣。

SWIFT 國際資金清算體系覆蓋了全世界大部分以美元計價的跨境交易，儘管其總部位於比利時，但實際主導者卻是美國。伊朗也使用該體系進行石油等出口產品的資金結算，這是他們至關重要的國際金融生命線。

歐盟對美國要求全面封殺伊朗的決定強烈不滿。因為一旦美國制裁令生效，歐洲很多企業要麼停止與伊朗的經濟合作，要麼撤回對伊朗的投資計劃，否則將受到極其嚴重的懲罰。

SWIFT 已成為歐美談判一個關鍵的癥結所在。過去幾個月，歐盟一直在與美國就制裁伊朗原油領域問題進行談判，他們要求美國軟化立場，要求伊朗繼續留在 SWIFT 體系之內。

上述報導還稱，一位知曉美國和盟國談判情況的知情人士透露，歐盟遊說美國財長姆努欽，說讓伊朗留在 SWIFT 支付體系之內有助於發現與伊朗和恐怖主義有關的情報。

為了避免讓歐洲企業成為美國制裁伊朗的「犧牲品」，歐洲計劃打造獨立於美國的國際支付系統。德國外交部長 Heiko Josef Maas 上個月在德國《商報》撰文指出，如果歐盟要想繼續同伊朗保持經濟交往，必須要繞過現行國際支付系統，歐盟要創建獨立於美國的歐洲支付渠道，創立歐洲貨幣基金並建立獨立的銀行結算系統。

Heiko Josef Maas 同時表示，新的國際支付系統可以成為避免伊朗核問題升級的一個方案。

法國經濟和財政部長 Bruno Le Maire 上個月初公開表示，法國與德國決定創造一個 SWIFT 以外的獨立金融工具，「我們希望歐洲成為一個主權大陸，而不是附屬，這就意味著歐盟必須要擁有完全獨立自主的金融工具。」

英國也出於對美國全球金融霸權不滿而正在考慮參與到打造新的國際支付體系的討論當中。