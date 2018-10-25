【馮冠華專欄】炒底如火中取栗，繼續多看少做吧！

10 月 25 日推介 - 不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週三走勢反覆偏軟。指數高開 54 點後曾因 A 股造好而上升逾 300 點，但午後受美滙再走高、道指期貨走低及 A 股升幅收窄下轉升為跌，最終以 25250 點收市，下跌 97 點，整天上下波幅逾 450 點。大市成交按日下跌約 6% 至 912 億。滬深港通總成交按日下跌約 17% 至 71 億，流向繼續是淨流出，但金額只有 5 億。北向則轉為淨流入，金額約 15 億。藍籌股 24 升 22 跌 4 持平。

板塊方面，內銀、券商、煤炭、內航及燃氣股表現較好，石油、手機設備和澳門愽彩股則較弱。權重股滙豐（5）、友邦（1299）及騰訊（700）也全走低。做空方面，佔大市成交稍降至 16.4% 水平。牛熊証街貨最新比例是 36:64，重貨區方面，熊証仍在 26000-26049，牛証也不變，在 25000-25099。

簡評：若不是權重股表現繼續低迷，恆指昨天或可力保不失；但三百多點的升幅即日完全蒸發，美匯美債所扮演的角色越來越重了。滙豐和騰訊的弱勢已不只是昨天獨有，兩者的第三季業績也全在頗多的不確定性，相信亦會是負面居多。這兩公司已佔恆指的 20% 比重，縱使中資金融股走勢有好轉也不易帶動指數上揚。

港股昨天再一次「彈散」，A 股的反彈也敵不過大環境，國家隊豹隱，美股價高勢危，中美關係也似日益惡化，中期選舉後情況更有機會變得更差，看來恆指跌破之前的低位 25090 只是時間上的問題。

國泰乘客資料外泄、轉數快推出一個月即爆漏洞，港珠澳大橋通車首 6 小時只得八百多車輛行駛次數，亂市加一堆不堪入目的新聞，像暗示大風暴將至。一覺醒來美股大瀉，美滙高企而債息大跌，避險已非常明顯，港股 ADR 亦跌至 24767，今天港股勢必大裂口低開，24800-24849 是另一牛証重貨區，相信今天也會跌破，能否急跌後回穩，且看 A 股會否跌破口術底了。現今市況炒底如火中取栗，繼續多看少做吧！

2）美股上日市況總結：新屋銷售數據欠佳，高估值的科技股遭沽售，美股三大指數大幅下挫，道指與標指今年的升幅完全蒸發。道指大跌 608 點或 2.41%，標指及納指更分別下跌 3.09% 及 4.43%。美匯指數上升至 96.36，十年期債息大幅下滑至 3.111%。紐約期油最新在 66.4 美元，VIX 大升 2 成多至 25.23。港股 ADR 重挫 482 點，相當於恆 24767 點水平，當中，中石油（857）、中石化（386）及騰訊均跌逾 3%。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：國泰航空（293）公布，發現公司及其全資子公司港龍航空部分乘客資料，曾被未獲授權取覽，約 940 萬位乘客資料曾被不當取覽，公司現正聯絡受影響的乘客，並已報警。

海螺水泥（914)）公布，按中國會計準則，截至今年 9 月底止，首三季盈利 207.16 億元人民幣，按年增長 1.11 倍。

小米（1810）- 公司今早發自願性公告，指公司預期今年至十月底的手機出貨量將超過一億部。

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