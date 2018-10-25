紐約匯市─歐元區總經數據差 加央行應續升息 避險貨幣漲

由於美股週三 (24 日) 下跌以及歐洲數據顯示歐元區整體經濟增長可能下調，歐元走跌而美元微漲。

S&P 500 指數連續第 6 日下滑，因晶片製造商的看貶預測增加了對關稅收入影響和中國經濟放緩的擔憂。

避風港貨幣，如美元指數上漲 0.54%，兌 6 種貨幣升至 96.438。日圓為另一種避險貨幣，通常在大盤下跌時買入，在當天增強至 112.17。

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美元兌台幣升至 30.9830。

一項受到廣泛關注的採購經理人指數 PMI 調查顯示，本月歐元區業務增長放緩超過預期。根據其他調查顯示，德國私營部門增長率跌至 3 年多來的最低點，法國製造業創下 25 個月新低。

歐元兌美元匯率下跌 0.8%，最後價格為 1.139 美元，並且是自 9 月 27 日以來的最大日跌幅。

歐洲報告差於預期，表明 Q2 及 Q3 的一些症狀可能不像設想的如此暫時。同時，儘管美國似乎看似容易受到全球貿易和地緣政治壓力的影響，但從經濟角度來看，美國似乎還有一段強勁的時辰，而歐洲仍然更加脆弱。

歐洲央行週四 (25 日) 將舉行貨幣政策會議，投資者將尋求有關歐盟和義大利之間關於預算的任何評論。

英鎊兌美元在當天早些時候觸及 6 週低位 1.287 美元，因市場等待總理梅伊 Theresa May 在與英國國會的脫歐策略結果。

梅伊獲得了自家的保守黨一系列支持，其中英鎊小幅上揚，但當天下跌了 0.77%。

在加拿大央行按預期升息後，加幣週三早盤下跌多達 0.91%，並表示需要升息以抑制通脹。加幣在下午交易時段收復部分跌幅，最後收於 1.302 美元。