趁著油價下跌 印度央行進場干預 大跌的盧比獲喘息空間

印度盧比屢創新低後，印度央行似乎政策轉向，趁著油價下跌時，動用外匯儲備進場干預，換取盧比喘息的空間

印度外匯儲備在截至 10 月 12 日的一周內遽降 51.4 億美元，降至 3.944.6 億美元，為 2011 年 11 月以來最大跌幅，同時較 4 月高峰時的 4260 億美元大幅縮水，意味著印度央行在 10 月 5 日會議上維持利率後，進場拋匯以干預盧比失控的局面。

印度外匯儲備 (藍線) 遽降，換取盧比 (白線) 的持穩走勢。(來源：Bloomberg)

Natwest Markets Plc 和渣打銀行分析師表示，雖然目前還難以認定印度央行將會為捍衛盧比而經常進場干預，但央行進場干預以及油價下跌均有助穩定盧比的走勢。

新加坡 NatWest 的新興市場亞洲策略師 Maximillian Lin 也表示，此次央行進場阻貶，正好選在油價下跌及美元走軟時，挽救了印度盧比進一步下跌的頹勢。

10 月 5 日印度央行宣布維持利率不變後，盧比三個交易日內下跌超過 1%，並在 10 月 11 日下跌至歷史新低 74.4825，但隨後在近兩周內反彈。

印度盧比為今年以來表現最差亞洲貨幣，而油價 10 月以來跌幅達 6%，讓印度盧比有了喘息的空間，自歷史新低彈升 1.7%。

渣打銀行駐孟買的南亞外匯及信貸主管 Gopikrishnan MS 表示，印度央行進場干預匯市似乎減緩利率政策宣布後盧比的跌勢，同時也意在避免匯市的跌勢蔓延至股市。