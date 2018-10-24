紐約匯市─歐盟駁回義大利2019預算 歐元、美元成週二最大輸家

由於美國股市的拋售有所緩解，美元週二 (23 日) 下午收復部分早期跌幅，但當天兌其他避險貨幣仍然處於下跌。

道瓊工業指數、標準普爾 S&P 500 指數、和納斯達克 Nasdaq 指數，在開盤時大幅下挫，受到工業領頭羊 Caterpillar (CAT-US) 和 3M (MMM-US) 公司令人失望的財報拖累。3 大指數在下午收復部分損失，但仍低於週一的收盤價。股市的跌幅也影響了美元兌日圓趨勢。

美元兌日圓跌至 112.4200。

美元兌台幣升至 30.9330。

美元兌日圓價格趨勢圖 / 圖：xe

儘管美元也被視為避險貨幣，但較其他避風港貨幣處於劣勢。美元兌日圓下跌 0.32%，兌瑞士法郎，美元下跌 8 個基點，最後為 0.995 瑞士法郎。

代表全球景氣的 Caterpillar 與 3M 財報，也再次引發了借貸成本、工資、和關稅上漲對企業利潤影響的擔憂。

美國政策的發展，特別是總統川普的減稅政策，加強了對美國資產的投資。這有助於美元今年的表現，但趨勢似乎已經結束。衡量美元兌 6 種主要貨幣匯率的美元指數當天下跌約 10 個基點，最終報 95.927。

歐盟委員會週二拒絕義大利的 2019 年預算草案後，歐元最初下跌。歐盟稱義大利違反了關於公共支出的規定，並要求羅馬在 3 週內提交新的預算或面臨紀律處分。

對意大利支出的擔憂引發了對歐洲央行明年夏季加息計劃的疑慮，這對歐元造成了傷害。但歐元最後兌美元跌 0.1%，最後為 1.1473 美元。