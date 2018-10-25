義大利政府給銀行業劃下了紅線：德意利差不得超過400基點

義大利上一次與德國利差為 400 個基點還是 6 年前，當時歐洲央行行長、義大利人德拉吉承諾「不惜一切代價」結束歐債危機，並於 2015 年 3 月開啟 QE，拯救了當時處於水火之中的義大利。

但隨著德拉吉的任期將於明年 11 月結束，面對類似的處境，繼任者是否還會出手相救尚未可知，義大利政府官員也對金融市場的前景表現出擔憂。

周三，義大利內閣副委員長 Giancarlo Giorgetti 在接受義大利媒體 RAI 採訪時表示，如果義大利與德國十年期公債利差漲至 400 個基點以上，義大利銀行將面臨資本重組。目前的水平在 314 個基點，僅略低於 2013 年初的最高水平。

（圖片來源：Zerohedge）

由於義大利副總理 Matteo Salvini 重申不會改變預算赤字與 GDP 之比 2.4% 這一上限，並且義大利也不會離開歐盟，他預計未來幾周義大利十年期公債殖利率會有較大波動，因為義大利政府將繼續挑戰歐盟。

其第一助手也表示，如果利差接近 400 個基點水平，銀行資產將「自動受損」（automatically suffer），因此需要進行資本重組。

《義大利晚郵報》報導稱，經濟和財政部長 Giovanni Tria 表示，義大利必須做好應對金融市場風險上升的準備。如果歐盟委員會對義大利民粹政府的預算赤字持續施加壓力，就會使得義大利債券遭到大幅拋售，尤其是在義大利政府承認義大利與德國十年期公債利差不得超過「紅線」400 個基點的時候。

作為歐元區第三大經濟體，義大利的債務負擔超過 2.6 兆美元，為全球第四高。該公債務占 GDP 比率為 131%，是歐盟允許的兩倍有餘。

如果投資者擔憂情緒再起，觸發義大利公債殖利率飆升，義大利債務償付可能失控。一旦義大利發生違約，全歐洲持有義大利債務的銀行也將接連發生危機，首當其衝的就是義大利銀行業。

目前義大利銀行資產的不良敞口為 11.4%，僅次於希臘。值得一提的是，義大利銀行業對該國公債的風險敞口非常高，達到總資產的 10%，接近歐元區平均水平的三倍。