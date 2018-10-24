【顧德投顧】美國退出中程飛彈條約,意指中國,貿易戰難解

◆盤勢分析

上周日, 川普揚言退出中程飛彈條約, 因為川普認為, 俄國沒有遵守條約, 而且中國也不在規範內, 所以他認為美國也沒有遵守的必要, 可是這個條約, 其實他是代表冷戰的結束, 是一個非常重要, 也是降低大家爆發核戰事件的條約, 因為這個條約, 美俄銷毀了很多中距離的導彈, 也不在歐洲部屬導彈, 因為中距離的導彈防禦時間很短, 在冷戰當時, 威嚇對方不輕易動武的方式就是保證毀滅, 所以雙方都架設了大量的核武, 過去差點因為一些誤判, 導致美國用核彈攻擊俄國, 如果真的發射核彈出去, 人類就幾乎滅亡了, 因為俄國一但發現美國用核武攻擊, 馬上就會用他們的核武攻擊美國和其聯邦, 所以這個條款的簽訂, 等於終結冷戰, 現在川普卻要脫離條約, 而且表示將擴大美國的核武數目, 直到中國加入, 說來說去, 還是要牽制中國, 大家就可以知道, 川普的真正目的就是要牽制大陸, 這樣大家還覺得貿易戰會快速結束嗎? 老師覺得很難, 美國提出的要求中國已經一再表示無法接受, 我覺得期中選舉完, 貿易戰不會結束, 甚至可能越演越烈, 大家在這種時機下, 千萬要把握, 放空股市

王閔生 分析師

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