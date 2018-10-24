【華冠投顧】賴昇楷：台股出現「破底翻」止跌走勢？ 該避開及可鎖定的個股有誰呢？

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日亞股、歐股紛紛大跌破底，美股雖然留長下影線收斂跌幅，但除道瓊與 Nasdaq 指數守住年線外，其餘皆已落於年線之下。國際股市全盤皆墨帶動今日大盤隨之破底，不過陸股盤中大漲抑制住跌勢，終場大盤收斂跌幅 - 15 點，OTC 指數 - 0.44%。

今日大盤破底帶出了技術面停損賣壓以致成交量放大，終場收斂跌幅站在前低 9740 點之上，形成一根出量的「長腳十字線」，這是市場所期待的「破底翻」止跌前奏嗎？

今天還不能驟下「破底翻」結論，原因是領先指標 "期貨" 的價差狀態並沒有見到明顯的改善跡象且大盤成交量也還不夠大，另就外部條件而言，今日激勵亞股收斂跌勢的陸股又殺尾盤且美股亦未出現 "止穩" 訊號，所以今天的低檔換手是否完成良性換手仍有待考驗，還不能視為有效的止跌訊號。

＜強弱勢股＞

今日的強勢股又回到 10/12 開始提醒可留意低檔轉強、法人逢低收籌碼的光學族群，當中《3504 揚明光》漲停鎖死帶動《3362 先進光》、《6209 今國光》、《3019 亞光》跟漲，連最弱勢的《3406 玉晶光》也逆勢反彈；弱勢股則以砷化鎵族群為代表，指標股《3105 穩懋》、《2455 全新》雙雙跌停鎖死，此外內資兩大族群被動元件和矽晶圓之指標股《2327 國巨》、《2492 華新科》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》... 也仍處於連續破底的弱勢結構。

＜避開個股＞

大盤早盤破底主要是由 "傳產及金融" 族群領跌所造成，好比說昨日盤後影音請大家避開的《1101 台泥》便一度跌了 6.8%。

由於外資前波買超集中在傳產及金融類股身上，本波賣超自然也是拿這兩大類股當提款機，水泥族群《1101 台泥》、《1102 亞泥》；塑化族群《1301 台塑》、《1303 南亞》；紡織族群《1402 遠東新》；鋼鐵族群《2002 中鋼》；金融族群《2882 國泰金》、《2881 富邦金》... 都有明顯頭部型態，僅有少數次族群或個別股像是紡織當中的成衣股《1477 聚陽》得以例外，不要因為這些族群一向最容易成為護盤標的而逆勢承接。

＜鎖定個股＞

倒過來看，先前電子股是拖累台股的最大元凶，股價腰斬甚至更慘的電子股比比皆是，不過先跌的通常也會先止穩，故可趁著這波大盤殺破萬點的跌勢，開始留意抗跌築底甚至逆勢上漲的電子股。

「逆勢上漲股」像是上週送給大家 "強股秘笈" 中的《(小王子)6278 台表科》或《3023 信邦》... 等，有哪些「出現築底態勢的抗跌股」可先列入未來作多的口袋名單呢? 歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)，台股盤中即時分析＆潛力股分享。

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