康控-KY明年H1聲學不看淡 車用、光學貢獻加大 展望樂觀

隨蘋果 iPhone 三款新機齊發，康控 - KY(4943) 今年下半年獲利狀況有望優於去年表現，而展望明年，財務長黃翹生於法說會中表示，在不考慮外部環境的情況下，對於明年展望更為樂觀，除了聲學產品業績不差外，車用、光學等產品也將於明年陸續發酵，營運狀況將優於今年表現。黃翹生指出，車用產品將為明年發展重點，今年車用營收貢獻約 5-6 億元，明年在新產品加入下，營收則上看 10 億元，目標佔比達 15%，目前已有打入 Tier1 的汽車客戶，3-5 年的訂單能見度約人民幣 6 億元，而為因應汽車產品訂單，預計將於中國昆山興建汽車專用的生產基地，希望藉此加強車用佈局。



而在光學方面，黃翹生提到，目前光學主要產品在於車載鏡頭及照明器，而車載鏡頭已接受部分汽車客戶開發委託，最快將於明年第一季到第二季間量產，照明器進度較快，以中國客戶為主，希望在兩者出貨成長下，明年光學營收佔比能達 3-5%。



至於是否會跨入手機鏡頭的競爭，黃翹生則認為，經評估過後，由於公司在車載鏡頭的生產更有優勢，因此傾向放慢手機鏡頭的開發，目前將專注於車載鏡頭領域，材質方面則多為使用塑膠加玻璃的混合鏡片，效益將於明年逐步展現。



展望明年聲學元件，黃翹生指出，由於 iPhoneXR 較晚開始開賣，因此銷售熱度有望延續至明年，拉長整體聲學產品的出貨高峰時間，相較於以往聲學產品在上半年出貨明顯下滑，在 iPhoneXR 加持下，明年上半年在聲學業績不看淡。