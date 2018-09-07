新iPhone拉貨啟動 康控-KY8月營收點火 下半年營運將逐月成長

隨蘋果 iPhone 新機蓄勢待發，康控 - KY(4943)8 月營收開始點火，創今年新高，單月達 7.19 億元，月增 31.75%，年增 7.87%；累計 1-8 月營收 36.70 億元，年增 42.93%。法人看好隨蘋果三款新機開始拉貨，康控 - KY 營收有望逐月成長，10-11 月營收將攀峰，全年獲利有望賺逾一個股本，賺贏去年表現。蘋果三款 iPhone 新機將於美國時間 9 月 12 日發表，法人表示，康控 - KY 已於 7 月開始小量出貨聲學元件，8 月起開始放量出貨，先以兩款高階手機聲學元件為主，待第三款平價款機款啟動拉貨後，出貨量將有三倍的成長，有望大幅拉抬營收動能表現。



此外，康控 - KY 預期，今年車用占比將達 10%，法人預估今年車用產品貢獻將達 5-6 億元，主要產品為車載鏡頭與照明應用，明年起貢獻將更加放大，目前訂單能見度已達三年，明年營收貢獻有望挑戰 10 億元，成為未來新興成長動能。