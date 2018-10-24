〈旺宏法說〉新增資本支出升級至19奈米製程 後續營收貢獻可期

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (24) 日召開法說會，下半年為 ROM 出貨旺季，旺宏董事長吳敏求認為，ROM 營收仍會持續成長，NOR Flash 高密度與高品質領域需求仍看佳，到明年價格都可望持穩；新增的 142 億元資本支出將用於升級 36 奈米至 19 奈米製程，許多客戶對此新產品線抱有很大期望，必定會對後續營收帶來相當大的貢獻。

旺宏第 3 季存貨金額為 171.6 億元，較上季增加約 28.63 億元。展望第 4 季，吳敏求表示，目前產能利用率仍為滿載，存貨比重部分，Flash 與 ROM 比重約為 4 比 6，最大宗存貨仍在任天堂產品部分，目前沒有產品滯銷情況，會控制存貨並與客戶溝通，視市場需求變化去化庫存，盼能維持或提升出貨任天堂的產品銷量，使存貨金額下降，預期 ROM 營收仍可望持續成長。

談及 NOR Flash 市況，吳敏求認為，明年 NOR Flash 市場表現仍看佳，在高品質與高密度領域需求持續看好，目前市場做此類型產品的僅有約 2 至 3 家廠商，預期第 4 季到明年仍能維持價格穩定性；而在低密度與低品質領域，由於中國許多新產能出現，ASP 勢必會下修，但低密度與低品質產品不屬於旺宏著眼的市場，將不受影響。

對於全球汽車出貨動能趨緩的雜音，吳敏求指出，歐洲部分受到先前醜聞事件影響，車廠出貨前必須做許多認證，拉長出貨時程，使銷量受影響，加上今年美國地區因氣候問題產生的車輛替換需求減少，整體來說，確實使全球汽車市場買氣較冷，但旺宏 NOR Flash 車用出貨比重持續拉升的原因，在於取代其他供應商，因此市佔率預期仍會持續提升。

旺宏日前董事會通過新增資本支出約 142 億元，吳敏求表示，該資本支出案將用於提升 12 吋廠製程，現有產能未改變，月產能維持 2.1 萬片，而是將產能由 36 奈米升級至 19 奈米製程，以因應 SLC NAND Flash 與 eMMc NAND 生產需求，另一方面，資本支出也將用於研發 96 層製程技術的 3D NAND 產品，持續強化在 NAND 領域的毛利率與競爭力，以躋身 NAND 主要供應大廠。

吳敏求指出，19 奈米製程技術為新的市場，其可供應許多現有 NAND 大廠無法供應的產品，許多客戶對此新產品線抱有很大期望，必定會對後續營收帶來相當大的貢獻。

目前旺宏 12 吋產能為 Flash 與 ROM 各半，但他透露，目前 3D ROM 因時程趕不及，內部已取消該產品線，未來會以 3D NAND 供貨任天堂，因此 ROM 產能比重會減少。

旺宏 19 奈米 SLC NAND Flash 預計明年初量產，今年提供客戶樣板，吳敏求認為，SLC NAND 市場仍存在，但許多供應商逐漸轉換到 3D NAND，SLC NAND 供應商會慢慢減少，未來盼能在此領域扮演重要角色；至於旺宏的 3D NAND 盼能在 2 年後正式量產。

談及美中貿易戰，吳敏求說，受到影響的大多為台灣系統商，對旺宏來說，若客戶拉貨可能性降低，就有一定程度影響，但他認為，美中貿易戰將會在短時間之內就會結束。

此外，旺宏日前公告與東芝的專利爭訟落幕，東芝共需支付旺宏 8000 萬美元，此為一次性收益，可望於本季入帳，貢獻第 4 季財報表現。