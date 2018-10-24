〈財報〉德儀Q3營收不如預期、財測疲弱 盤後重挫近6%

半導體大廠德州儀器 (TI-US) 週三 (23 日) 盤後公布今年第 3 季財報，儘管每股純益 (EPS) 優於分析師預期，但營收表現不盡理想。同時，該公司指出由於產品需求放緩，第 4 季的營收與每股純益財測較疲弱，導致盤後股價重挫近 6%。

德州儀器第 3 季營收年增 4% 至 42.6 億美元，低於 Refinitiv 一致預期的 43 億美元。每股純益則為 1.58 美元，優於分析師預期的 1.53 美元。

然而，德州儀器執行長 Rich Templeton 指出，在大部分市場的客戶需求將有所放緩，暗示美中貿易戰升溫局勢，恐影響銷售，該公司股價盤後因此大跌近 6%，至每股 90.25 美元。

德州儀器 23 日盤後股價走勢

德儀預計第 4 季每股純益為 1.14 美元 - 1.34 美元之間，營收預測為 36 億 - 39 億美元。華爾街共識預期為每股純益 1.38 美元，營收 40 億美元。

投資者關係主管 David Pahl 在財報會議上表示，該公司在關稅實施前並不會囤積庫存。他指出，60% 的營收是來自委托代售 (Consignment)，因此不需要沒有緩衝庫存 (Buffer Stock)。

財務長 Rafael Lizardi 認為，現在談論貿易鬥爭是否會損害需求還太早，訂單減少也有可能為整體半導體行業週期所造成。



此外，該公司表示，若有需要，將放緩生產以避免庫存過高，目前庫存水平仍處正常狀態。同時，德儀指出，將持續在研發上支出，且計畫建造新廠房，使用更新的生產技術。