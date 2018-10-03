資金外逃+原油漲勢壓不住 印度盧比慘上加慘

《彭博社》報導，原油飆漲和外資出逃，加上印度央行出手干預有限，2018 年亞洲表現最差的貨幣「盧比」，後市岌岌可危。

盧比近期創下歷史新低，週三 (3 日) 盧比兌美元跌至歷史低點 73.4150。隨著跌幅加劇，分析師紛紛修正預估值，從 8 月底預測的 69 修為 72。

美元兌盧比 15 分鐘走勢圖。(圖：investing)

盧比是 2018 年亞洲最差的貨幣，今年迄今下跌了 13%，分析師表示，若進口原油來到每桶 100 美元，這表示今年 10-12 月盧比表現將慘上加慘。

澳洲和紐西蘭銀行集團駐新加坡主管 Khoon Goh 表示：「盧比疲軟的根本原因在於，高油價與美國升息導致的外資出逃。」

澳盛銀行看跌盧比後市，近期受到削減恐慌 (Taper Tantrum) 影響，新興市場拋售潮中，海外投資者已從印度股市和債券中賣出 91 億美元。

根據美銀美林集團數據，當前原油價格飆升，意味著截至明年 3 月的財政年度，印度經常帳赤字預估將擴大至 750 億美元，佔國內生產總值 (GDP) 2.8%，這將會是自 2013 財年以來的最高點。

盧比的利多因素是，隱含波動率仍然低於 2013 年的數據，也能解釋了印度央行為何不積極干預貨幣政策，印度央行長期堅信其出手干預僅僅只是為了抑止匯率過度波動，所以並沒有對任何特定匯率水平出手。

巴克萊經濟學者 Siddhartha Sanyal 表示，印度央行短期對盧比走勢的應對方案有限，預計到 12 月底盧比兌美元將貶值至 74.50。