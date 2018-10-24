高盛：人民幣未來6個月更弱勢 但年前底不會破7

高盛分析師週三 (24 日) 表示，預計未來 6 個月人民幣將進一步走弱。

亞洲宏觀研究聯席主任 Timothy Moe 表示，該行預計人民幣「一舉衝破」7 元的心理障礙，未來 6 個月將達到 7.1。目前人民幣兌美元的交易價格約在 6.94 左右，今年以來已下跌 6%。

Moe 表示，「這種情形不太可能在今年底前發生，因為 7 似乎是目前明確的防線，而且美國正在觀察這個數字，如果再往上走一點，就可能落實有關貨幣操縱的指控。」

Moe 補充指出，中國希望避免遭到這種指控，特別是在川普總統和中國國家主席習近平下月在 G20 峰會上會談之前。

川普不斷指責中國保持貨幣疲軟，以使出口更便宜，從而更具競爭力。

中國因為讓人民幣匯率下跌而受到批評，但分析師表示，實際上中國在接近 7 水平時就很努力支撐貨幣。北京領導層試圖阻止資本外流，只要貨幣貶值，情況就會加速。

中國央行根據最近的價格確定人民幣的每日匯率，並允許在 2% 的幅度內交易。24 日人民幣中間價為 6.9357 兌 1 美元，小貶 19 點。

上週，美國財政部未將中國列稱為「匯率操縱國」，雖美國多年來一直以此威脅，但自 1994 年以來從未發生過。

Moe 表示，隨著美元近期的強勢，人民幣將漸步走弱，相對美元貶值。