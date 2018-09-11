印度盧比創新低後還有低點 多家分析師急降年底目標價

隨著印度公布經常帳赤字擴大至 5 年新高，印度盧比周一創下歷史新低後，周二進一步走低，一度來到 72.74，使得星展、瑞銀、豐業等各家分析師紛紛下調盧比目標價。

印度盧比周二一度來到 72.74，持續創下歷史新低。(來源：新浪財經)

除了經常帳赤字擴大的利空消息外，星展銀行資深外匯策略師 Philip Wee 指出，印度 8 月貿易逆差可能維持在 170 億 - 180 億美元，加上美國聯準會本月將再次升息， 都將對印度盧比持續構成壓力，預期年底目標價為 75。

瑞銀證券也急於調降印度盧比兌美元的年底目標價，從 66 一口氣降至降至 73；豐業銀行並預期，在聯準會本月會議前，盧比就會進一步跌到 74 附近。

高盛最新公布的 GSDEER 模型顯示，新興市場三個被點名估值仍高的貨幣中，除了哥倫比亞披索和印尼盾外，印度盧比也名列其中，預期後續仍將下跌，以反映其公允價值。

在印度盧比屢創新低的情況下，據《Ecnomic Times》報導，截至 9 月 7 日的一周內，全球基金賣出 6.644 億美元以盧比計價的債券，不但是四個月以來的新高，同時也超越了七月和八月合計流入的 4.6 億美元。

新加坡固定收益主管 Manu George 表示，目前還無法論斷印度盧比貶勢見底，因為新興市場波動和貿易戰的緊張局勢可能將持續升高。

Finablr 集團執行長 Promoth Manghat 將印度盧比貶值歸咎於美中貿易戰、美國聯準會升息、土耳其和阿根廷經濟動盪、美國對伊朗制裁計畫、油價上漲和印度貿易逆差擴大。並預期第四季在原油價格上漲和全球政治情勢動盪下，印度盧比將進一步下跌。