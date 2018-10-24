庫德洛：在計劃對中產減稅10% 美股下跌是因市場怕民主黨選舉獲勝

川普首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任庫德洛確認，的確在計劃對中產階層減稅，同時將最近美股下跌歸咎於民主黨可能破壞川普政府推行政策的擔憂。

美東時間 23 日周二，庫德洛接受福斯新聞採訪時表示，新的減稅正在計劃階段，可能在中期選舉後推出。此後他又在白宮外向多家媒體表示，白宮正在與眾議院方式與方法委員會合作制定稅案，可能不會短期內出台，但過往經歷顯示，川普會兌現承諾，說到做到。

同時，庫德洛確認，下月川普出席阿根廷舉行的 G20 峰會間隙，會有領導人之間的重要會面，貿易將是討論的重要內容。

庫德洛還指責，最近股市大跌是因為民主黨給中期選舉帶來的負面影響。

「我認為，股市擔心，國會會改變，會推翻這些親增長的政策。」市場「調整必須克服這場選舉的不確定性。」

在庫德洛講話之前，川普最近不止一次提出要給美國中產階層減稅。目前美國國會正在修會期，中期選舉結束後復會。在這個微妙的選舉宣傳時點，川普的表態自然有為共和黨拉票的成分。

上周六在內華達州舉行的一次集會後，川普發表評論說：「我們正在考慮對中等收入人群進行大幅減稅」，並且眾議院共和黨人，包括議長 Paul Ryan，正在制定一個可行的法案。

本周一川普又說，他計劃中期選舉前提出一項新的減稅方案，未來一周半或者兩周內拿出一個決議，即使沒有人知道它會成什麼樣，也不知道可不可能得到國會批准，去年的上一次減稅案就是國會勉強通過的。

若川普所言為真，這將是他繼去年推出重大減稅案後，第二度推動減稅案，而共和黨寄望這項減稅提案能幫助共和黨在 11 月期中選舉中，順利持續掌控參、眾兩院。但目前許多預測機構都認為，民主黨將能掌控眾院。

不過美股顯然沒有因為川普和庫德洛描繪的減稅前景而止住跌勢。

本周一，在金融股拖累下，標普和道指齊跌，道指跌近 130 點，納指小幅上漲 0.26%。

周二與全球貿易環境密切相關的工業巨頭 3M 與卡特彼勒業績令人失望，疊加沙烏地阿拉伯記者事件加深投資者擔憂，美股三大股指集體低開，道指低開 430 點，納指低開逾 140 點，標普開盤跌超 1.5%，創逾三個半月盤中新低。

開盤 50 分鐘後，三大股指全體跌超 2%，納指一度跌 200 點，再度進入技術性盤整區間，截至發文，美股跌幅有所收窄，三大股指跌幅都在 2% 以內。