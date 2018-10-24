〈每日外資外匯觀點〉美元明年2月底前觸頂、日圓與美股反向連動

美元明年 2 月底前觸頂

北歐聯合銀行 Nordea 的 dollar-o-meter 模型顯示，美元近期雖走強，但將在今年 11 月至明年 2 月期間觸頂。

dollar-o-meter 視核心通膨前景、經濟成長前景、貨幣政策和政治形勢為推動美元走勢的四大要素，目前來看，政治形勢恐怕成為拖累美元的因素，但其餘三大要素近期仍可支撐美元走勢。

Intellectus Partners LLC 首席經濟學家 Ben Emons 認為，美元走強和緊縮的金融狀況都是年底流動性正在趨緊的跡象，而且美元突破剛剛開始，年底前將加快上漲的腳步。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

日圓避風港與美股反向連動

日圓兌美元升破 112，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 高級外匯策略師 Jane Foley 指出，日圓的強勢表現，顯示仍是市場的避風港，近期大跌的美國股市若反彈，美元兌日圓將隨之走高；但若市場避險情緒繼續削弱美國股市，則日圓將可能持續強勢。

除了全球市場的風險偏好，日圓前景也可能受到 10 月 31 日召開的日本央行貨幣政策會議的影響，七月日本央行允許殖利率波動範圍擴大後，任何進一步的調整均有可能影響日圓走勢。

但荷蘭合作銀行預期，年底前，美股走勢可能對美元兌日圓產生更大的影響，預期將上漲挑戰 113 關卡。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐元空頭部位持續增加

摩根士丹利指出，過去一周，幾乎市場都在拋售歐元，除了日本散戶買入；大量歐元空頭部位預示，歐洲央行會議後，歐元的風險回報可能偏向上行，尤其是歐洲央行對通膨持樂觀態度，並淡化經濟增長風險的情況下。