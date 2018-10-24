德、法PMI表現遜預期 歐元貶至兩個月低點

最新數據顯示，德、法兩國 10 月製造業採購經理人指數 (PMI)，表現皆不如預期，經濟成長恐趨緩；受此消息影響，今(24) 日歐元走貶，觸及 2 個月低點。

台北時間週三下午 4 點 24 分，Investing.com 數據顯示，歐元兌美元下跌 0.42%，至 1 歐元兌 1.1424 美元。

德國 10 月製造業 PMI 為 52.3，創 29 個月新低，不如預期 (53.4)；綜合 PMI 為 52.7，創 41 個月新低，亦遜於預期；法國 10 月製造業 PMI 表現也不理想，創 25 個月新低。

上述消息公布後，歐元兌美元下跌約 0.40%，至 1 歐元兌 1.1422 美元，為 8 月 20 日以來新低。

另一方面，歐盟駁回義大利預算計畫，雙方緊張關係加劇，也使金融市場面臨更多不確定性。

歐盟執委會上週表示，義大利支出計畫過度，應提出合理解釋，且必須在 10 月 22 日之前，修改預算草案。

不過，義大利經濟部長 Giovanni Tria 反駁，稱此預算計畫不至於對義國，或其他歐洲國家造成金融風險。

昨日，歐盟駁回義大利預算計畫，為史上首見；若義大利反抗到底，明年將面臨巨額罰款。