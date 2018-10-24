〈移民潮湧美〉期中選舉將至 中美洲移民持續朝美國前進 川普指責民主黨

大批中美洲人組成的「移民車隊」進入墨西哥後，人數減少到 4500 人左右，持續朝美墨邊境前進。美國總統川普持續以「陰謀論」指責民主黨，稱民主黨可能贊助了這些移民車隊。

墨西哥政府週二 (23 日) 晚間表示，移民人數下降至約 4500 人，有些人在墨西哥申請庇護，部分人士選擇被遣返回原國。

這批移民主要來自宏都拉斯，但也包括來自尼加拉瓜、薩爾瓦多和瓜地馬拉的移民。距美國期中選舉還剩兩週，使此事已衍生為熱門政治議題。川普揚言會派遣美國軍隊前往美墨邊境，並指責民主黨和左翼團體為這群移民提供財政支持。

川普歸咎民主黨

週二川普再於白宮指責民主黨贊助移民，但未提出證據。他說，民主黨可能在此事犯錯。

川普之前已經發出一系列推文，表示瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等國無法阻止自己的人民離開國家，要削減對這 3 國的援助，他也指責墨西哥軍警未能阻止這群人前往美國南部邊境。

這 3 個國家在 2017 財政年度，從美國獲得了大約 5 億美元，用於促進經濟發展和教育，支持民主和人權等問題。目前還不清楚川普打算削減多少資金。

川普表示，移民中混雜了犯罪分子和未知的中東人。他在推文上說，一切都怪民主黨，民眾必須在 11 月 6 日投票給共和黨，以改變現有「可悲的」移民法。

美國將派軍隊攔阻

副總統 Mike Pence 週二也持相同論述，表示這群人中「極不可能」不包括中東人，並且說移民違反了墨西哥的法律，美國不會允許它違反美國的法律。要來美國就合法進來。

川普表明，他將派遣盡可能多的軍隊前往美墨邊境阻攔，這群人「是對美國的攻擊」。

移民中一位來自宏都拉斯的 20 歲年輕人 Kevin Maldonado 表示，他在家鄉採摘咖啡，咖啡價格暴跌促使他考慮加入這次危險的美國之旅。他認為，車隊也許會被軍隊阻止，但他相信他可以到達美國。