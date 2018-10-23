進擊的中美洲移民大軍！ 川普宣布全國緊急狀態

來自中美洲移民大軍正大舉湧入美國南部邊境，美國總統川普週一 (22 日) 推文稱美國進入全國緊急狀態，並提到瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等國無法阻止自己的人民離開國家，故他決定要開始中斷或減少對這些國家的金援。

美國期中選舉迫在眉睫，眼看只剩兩週的時間，而中美洲移民大軍在此時期大舉壓境，持續從墨西哥湧入美國南部邊境，儘管川普向墨西哥施壓，要求增加警力駐守美墨邊境，甚至出動兩架波音 727 將警員迅速帶到此區制止移民越界並維持秩序，但情況未見改善。

美國總統川普週一推文開始中斷或減少瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等國的金援。(圖：川普官方推特)

川普威脅要關閉美國南部邊境，以阻擋中美洲移民家庭湧入美國，並推文宣稱如果這些中美洲國家不採取更多舉措阻止移民運動，將要中斷或減少向瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等國提供金援。

川普稱：「罪犯與未知的中東份子混在移民大軍當中，並將此議題歸咎於民主黨拒絕在移民法規進行重大讓步。」並公開呼籲：「想到民主黨沒有投票來改變我們可憐的移民法，他們理應受到指責！」川普手中並未掌握任何證據但卻指控民主黨已經前往資助這些移民大軍。

川普沒有進一步解釋隨移民大軍進入的「未知的中東人」。儘管多年來「未知的中東人」未證實會引發社會重大問題，但這些族群並非首次被美國政府所關切。

川普政府正在考慮制訂新的移民政策，阻止中美洲移民大軍，包括極具爭議性的家庭分離政策的新版本。

在 2001 年 9 月 11 日恐怖襲擊事件發生後，當時立法者採取各項措施以消除移民漏洞，中東人士走私入境美邊境成為對美國移民隱憂之一。但是，目前為止來自中東國家非法入境美國南部邊界的人士並沒有發起任何恐怖主義事件。