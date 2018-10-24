不愧商人 川普的外交政策 處處有貿易觀點

儘管已身為美國總統，川普在內心裡，仍然是個商人。他依舊認為賣東西給某人，才是王道。

川普這項離經叛道的貿易觀點，促使他對美國盟友加徵鋼鋁關稅，也引發了中美之間的貿易戰。

現在，這些有違常理的觀點，還開始影響他的外交政策，國際關係，甚至國家安全。

川普對沙烏地阿拉伯異議記者卡舒吉遇害的反應，讓人玩味。

10 月 2 日，卡舒吉走進了沙國駐伊斯坦堡領事館，從此人間蒸發。三週來，沙國對他的失踪與死亡，不斷言辭反復。然而，所有的證據都指向沙國特務進行了刑求，謀殺，外加支解，而且很可能是奉王儲 Salman 之命。

美國國會要求為此一謀殺行動，制裁沙國當局。然而川普的第一反應却是：「我們不希望干預他們採購我們 1100 億美元武器的行動。」

川普願意放棄美國擔任全球道德與人權典範的歷史角色，讓人唏噓。他所追求的外交政策，竟是以商人的一己之利塑造而成。

他對全球獨裁者釋放的訊息是，談到人權，你們可以為所欲為。只要買我們的商品，就行了。

南卡羅萊納州共和黨議員 Lindsey Graham 是川普的堅定支持者，然而他對川普對卡舒吉遭謀殺一事的反應，却難苟同。他說，美國不能讓策略聯盟掩蓋了道德的聲音。「川普應了解，我們的價值比金錢與工作機會，更為重要，」Graham 說。

然而，他的聲明是否獲得川普總統的共鳴，則不得而知。