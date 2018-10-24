「銷量又暴跌了12%」！這個10月 美國車市依然在螺旋式下滑

全球車市正在進入寒冬，全球最大的汽車銷售市場之一——美國車市螺旋式下滑正在加速，而且沒有展現迅速企穩改善的跡象。

CNBC 一份最新報告顯示，糟糕透頂的九月之後，美國車市 10 月又是慘澹的一個月，上周末銷量下降最為明顯。CNBC 廣泛採訪了美國多地的汽車經銷商，他們普遍表示 10 月汽車銷量大幅下滑，抱怨 4S 店人氣不在門可羅雀。

密蘇里州一位豐田經銷商老闆的話稱，9 月銷量已經有所下滑，10 月汽車銷量更是大降 12%，卡車銷量下降 23%。

佛羅里達州一位經銷商稱，10 月銷售額下降了 13%。

來自伊利諾伊州的經銷商則表示，儘管銷售額和去年持平，但是客流量已經放緩，因為利率上升，（客流量增長）出現停滯；消費者要花更長的時間做決定。

但報導同時也指出，如果汽車製造商增加對公司和政府機構的車隊銷售，將能夠抵消較弱的零售銷售下滑帶來的影響。

進入下半年以來，國內外龍頭車企紛紛感受到了涼意。華爾街見聞會員專享文章《9 月，全球車市都崩了》曾提到，全球性的車市疲軟正在蔓延。

摩根大通數據，德國汽車銷售在經歷了 8 月份年增率 25% 的增長後，9 月的銷量年增率下降了 31%。根據德國汽車協會的數據顯示，9 月份的生產量年增率下跌超 20%。

英國新車銷售 9 月份卻年增率下滑了 21%。奔馳奔馳除了大中華區，全數獲得負增長，其中在北美和歐洲紛紛遭遇接近兩位數的年增率下滑；福特在北美銷量下跌 11%，豐田同樣在北美下跌 6％；本田、日產和馬自達分別下跌 5%、9% 以及 10%。

進入下半年後，由於利率趨於上升、汽油價格上漲、二手車的供給增加等不利因素，都對下半年需求形成抑制，再加上關稅政策的不確定性，汽車製造商和經銷商仍面臨較大壓力。

CNBC 援引追蹤數百萬汽車貸款的 Experian 的數據，今年第第二季的新車平均利率為 5.76％，高於 2017 年同期的 5.2％。

上述文章提到，Edmunds 分析師傑里米 · 阿塞維多（Jeremy Acevedo）認為，伴隨著聯準會不斷的升息，利率的上升讓有利於汽車消費者的信貸交易越來越難找到，這是車市疲軟的一個重要原因，「利率上升導致的涓滴效應在 9 月開始真正開始對購車者產生影響」。

此外，經銷商激勵措施的突然結束，也嚴重影響了銷售。美國汽車行業 9 月激勵，環比僅增長 0.7%，年增率下滑 2.6%。其中，豐田年增率大減 12.6%，環比下滑 5.3%；日產年增率下降 4.5%%，環比下降 2.2%；通用汽車年增率大減 9.6%，環比僅增 0.6%。

圖片來源：Zerohedge

不過，上述文章還指出，銷量下滑的背後，仍然人們對於詢價和試駕的需求並沒有走弱，這反映了車市之中更多的持幣觀望者——他們要麼在等待更合適的價格，要麼對於是否應該購入大額固定資產存疑。這將會對經濟的確定性造成障礙，形成負反饋。