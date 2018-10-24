【大行報告】FXTM富拓：投資者消化埃爾多安的講話 地緣政治風險加劇

FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga發表報告指，全球股市繼續處於強大壓力下，多種不同的風險促使投資者離開股市。地緣政治、貿易緊張關係、意大利預算問題、全球增長擔憂都嚴重拖累了投資者人氣。亞洲、歐洲和美國股市均大幅下挫，儘管在作者撰文時美股有所回升。市場人氣轉為負面已持續了數週，需要出人意料的利好消息或某些外部不確定因素得到消除，市場前景才能改善。

報告指出，全球市場劇烈波動之際，人民幣兌美元意外持穩，表現好於其他新興市場貨幣。在作者撰文時，美元/人民幣略低於6.9400元。人民幣像很多其他新興市場貨幣一樣依然易受地緣政治風險因素和脆弱市場人氣打擊，但短線前景向好，未來幾個交易日有望進一步反彈。技術投資者關注美元/人民幣收盤是否低於6.9400元，若收盤跌破這一水平，則可能繼續下探6.9270元。

此外，隨著地緣政治問題削弱投資者風險偏好，新興市場貨幣依然是投資者拋售目標。本週避險情緒繼續主導市場，這對新興市場貨幣不利。若美元受避險資金推動上漲，則新興市場面臨的拋售壓力料會加劇。

黃金方面，在市場避險氣氛中，金價升至三個月最高水平。投資者紛擁避險，金價本周有進一步上升空間。不過，美元也有可能從避險資金流中受益。從技術面看，日線圖上金價非常看漲，若金價收盤突破1233.50美元，則將為上探1245美元打開通道。

報告又指，投資者密切關注土耳其總統埃爾多安週二的講話，這說明地緣政治風險重回金融市場投資者視線中。那些期望埃爾多安披露更多新信息的投資者基本無功而返，因為埃爾多安主要重申了已被報導過的信息。不過，他講話的確信態度表明問題不會很快得到解決。

同時，政治局勢和地緣政治風險將依然影響金融市場，預計風險較高的資產將承受進一步壓力。股市處於壓力之下，很多新興市場貨幣買盤需求匱乏。而黃金和日元上漲，可見投資者對地緣政治問題捲土重來感到緊張，避險資產受到青睞。

報告認為，埃爾多安演講中透露的最強信息是他將繼續施壓沙特政府對卡舒吉案進行調查。國際社會呼籲卡舒吉案件真相，很多投資者等待美國總統特朗普是否會置評埃爾多安的演講。且這起事件顯然不同尋常，已吸引了國際社會極大關注，也突顯出投資者需要重新評估潛在地緣政治風險。