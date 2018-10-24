全球股市大跌的背後：關稅衝擊帶來通膨陰霾

市場對於關稅影響、全球經濟增長和企業盈利可能見頂的擔憂日益加劇，全球股市周二再遭重挫，各類風險資產拋售潮再度來臨。

卡特彼勒、3M 等工業巨頭均在財報中表示，計劃提高產品價格以彌補勞動力短缺和因關稅而走高的成本兩大問題。各種產品價格不斷上漲，引發投資者對全球通膨壓力的憂慮。

全球製造業「風向標」、工程機械及礦用設備生產商卡特彼勒在三季報中表示，迫於現在的行業形勢和全球經濟環境，自明年初起將會在全球範圍內上調產品售價，幅度為 1%-4%。

由於原材料和運輸成本飆升，卡特彼勒生產成本也跟着水漲船高。因鋼鋁關稅而增加的原材料成本第三季可能高達 4000 萬美元，全年下來或能達到 1 億美元。

美國對進口鋼鋁加征關稅已經過去了 7 個月，在此期間，該公司花在熱軋鋼原材料上的成本上漲了 36%。

卡特彼勒首席財務官 Andrew Bonfield 對英國《金融時報》表示，他預計產品售價上漲將大大抵消關稅和運輸成本上漲帶來的影響。

3M 公司同樣如此：在三季報中，該公司預計明年關稅將帶來 1 億美元的影響，但這一影響和原材料價格上漲的問題將會被產品定價提高所抵消。

3M 公司指出，除亞太地區外，全球其他所有地區季度銷售額均出現下滑，但由於提高了售價，下滑所帶來的負面影響也得到了抵消。

另外值得注意的還有，3M 還將 2018 年的盈利預期下調了 4%，財年經調整 EPS 區間為 9.9~10 美元，此前預期為 10.2~10.45 美元。

周二，兩家工業企業股價齊齊跳水，領跌道指藍籌成分股，拖累美股大跌。卡特彼勒一度跌超 9%，最終收跌 7.56%，股價創 2017 年 9 月以來新低；3M 一度大跌近 8%，最後收復近半跌幅，收跌 4.38%。

除了與貿易休戚相關的關稅以及通膨因素，市場也對全球經濟增長放緩感到十分憂心。

在國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的《世界經濟展望》中，IMF 將 2018 及 2019 年全球經濟增速預期均由 3.9% 下調至 3.7%，為 2016 年 7 月以來首次下調。

在通膨方面，IMF 預計全球範圍內通膨水平都將走高，這主要是受到商品價格走高的推動。不過在剔除能源等價格波動大的項目之後，各國核心通膨將表現各異。