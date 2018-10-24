〈移民潮湧美〉移民車隊折射宏都拉斯經濟困局 成美國政局變數

浩浩蕩蕩的中美洲移民車隊正通過墨西哥，向美國南部邊境前進。由於正值美國期中選舉期間，美國川普總統直接點名一切都是民主黨的錯，美國移民法要改，希望有助動員共和黨基本盤出來投票。但之所以出現如此奇特的難民潮聚集，中美洲經濟的貧困狀況，仍是最根本的理由。

目前向美國前進的「移民車隊」人潮，已經由 7000 人減至 4500 人左右，這群人雖被稱為「車隊 (migrant caravan)」，實際上只是便於稱呼及形容，多數人將以徒步方式持續這個艱困的過程。

貧窮與黑幫成根本原因

絕大多數的參與者來自宏都拉斯，這個國家有 900 萬人，並在犯罪與極度貧困中掙扎。距離他們需要到達的目的地，大約還有 1000 英哩路程。即使他們最終抵達終點，多數人無法因此獲得庇護資格—因為在美國，並不會考慮以逃避貧困或幫派暴力的事由，做為庇護的理由。

不過對參與者來說，很多人都認為，這是他們能夠正常生活的唯一可能。據國際移民組織估算，約 75 萬宏都拉斯人住在國外，有近 60 萬人居住在美國，以逃避貧窮與幫派暴力。

據世界銀行統計，將近 3 分之 2 的宏都拉斯人—約 550 萬人生活在貧困中，在農村地區，約有 5 分之 1 宏都拉斯人生活可歸為極度貧困。這個國家的人均所得每個月僅有 120 美元，在拉丁美洲，宏都拉斯被評為經濟不平等程度最高。

「移民車隊」以 San Pedro Sula 為最初的起點，這是宏都拉斯的第二大城市，但多年來被認為是全球最危險的城市之一，在 2015 年，每 10 萬人就有 60 起謀殺案。以「maras」為名的黑幫組織，控制著政府難以掌控的大片領土。

咖啡是宏都拉斯重要的農作物 (圖: AFP)

根據聯合國的說法，在宏都拉斯加勒比海沿岸，毒販逍遙法外，利用這裡作為從南美洲到美國的古柯鹼的運輸點。歷屆政府的腐敗，讓人們對公共機構早已失去信心。

藉由社群等方式聚起人潮

生活的危險與貧困，讓一些人決定出手。據稱，起初群眾約在 160 人左右，但透過部分活動者透過 Facebook、電視節目及 WhatsApp 群組分享，把訊息持續對外擴散，大批人士逐漸加入陣容，這裡面包括許多出走失敗離散的人群。

30 歲的 Ediberto Fuentes 說，他曾逃離宏都拉斯前往墨西哥南部，但因沒有錢支付給走私者到美國，而受困數個月，因此一聽說這個車隊，立刻決定加入。

歐洲的難民危機在歐洲引起了政策的激辯與許多社會、經濟上的擔憂，不少國家及政治人物都因此批評歐盟的難民政策，也促成歐洲右派民粹主義的崛起。美國並沒有歐洲這種人口自由流動與開放邊境的政策，但上千的移民試圖越過邊界，也逼使美國人必須進行類似思考，並且成為可能影響期中選舉的重要變數。