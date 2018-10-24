能源盤後─API報增99萬桶 沙國增產 景氣放緩跡象多 油價再跌

由於供應增加的跡象，油價跌至 2 個月低水位。同時，在面臨全球增長放緩的擔憂促使投資者放棄風險資產。

布蘭特原油期貨收低 3.60 美元，或 4.51% 至每桶 76.23 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 2.93 美元，或 4.22% 至每桶 66.43 美元。

美國汽油期貨價格收低 3.71% 至每加侖 1.834 美元。

天然氣收高 0.069 美元，或 2.15% 至每一千立方英尺 3.283 美元。

交易商稱週二 (23 日) 的損失是因投機者解除他們在今年大部分時間積累的多頭頭寸而加劇。由於美股 3 大指數表現不佳，Caterpillar (CAT-US) 等工業股價下滑，使投資人對於經濟開始放緩的跡象勝過了美國對伊朗的原油制裁，原油市場較本月高點下跌了約 13%。

週二，瑞銀分析師表示，由於價格上漲和經濟增長放緩，他們預計 2019 年原油需求增長將放緩。本月早些時候，國際能源署 IEA 和石油輸出國組織 OPEC 均下調了今年和明年的全球需求增長預測。

與此同時，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 週一 (22 日) 向俄羅斯新聞社透露，沙國將原油產量從目前的平均每日 1070 萬桶增加到每日 1100 萬桶。

EIA 與 API 數據

分析師也預計週三出爐的 EIA 政府數據將顯示原油庫存連續第 5 週增加。分析師和交易員目前預測，截至 10 月 19 日的一週庫存將提升 250 萬桶。

行業組織美國石油協會 API 週二晚間表示，其本週數據顯示原油供應增加 990 萬桶，汽油庫存減少 280 萬桶，蒸餾油庫存減少 240 萬桶。

多頭頭寸

在過去幾個月中，對沖基金和其他投機性投資者一直在減少他們的看漲押注。根據商品期貨交易委員會 CFTC 的數據顯示，資金經理持有的淨多頭頭寸上週跌至 2018 年的最低水平，並連續 6 週下跌。

交易員仍然表示，許多潛在的供應風險仍在繼續。沙國近期的記者事件、委內瑞拉等國的產量下降，都是供應面問題。

根據 IEA 的數據顯示，由於買家在 11 月 4 日截止日期之前減少伊朗原油的購買量，該國 9 月供應量降至 2 年半以來的最低水平。該機構表示，伊朗原油產量較上月減少每日 18 萬桶至每日 345 萬桶。