沙國異議記者之死 土耳其總統：證據顯示是「有計畫的謀殺」

土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 今 (23) 日指出，證據顯示，沙烏地阿拉伯異議記者 Jamal Khashoggi 遇害一事，是「有計畫的謀殺」。

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，美國總統川普放話，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」，沙國則揚言，要讓油價大漲，兩國緊張關係持續升溫。

Erdogan 表示，粉飾這種野蠻行為，是對人類良知的一種傷害，Khashoggi 是「惡毒、暴力謀殺的受害者。」

Erdogan 強調，證據顯示，該案絕非臨時起意，而是事前就計畫好的，「我們尋求正義，要揭露赤裸裸的事實，這是一起謀殺案。」

Erdogan 稱，在 Khashoggi 遇害前一天，1 名沙國特務抵達土耳其，對伊斯坦堡領事館的監視攝影鏡頭動了手腳。

但 Erdogan 並未清楚說明，土國官方掌握了哪些證據。

沙國原堅稱，10 月 2 日，Khashoggi「已自行離開領事館」；但 19 日又改口，稱 Khashoggi 在領事館內，與他人發生肢體衝突身亡。

川普對沙國反覆不一的說法，並不滿意；他直言，「這是重大的一步，但在找到答案前，我不會滿意。」

日前 1 名土耳其官員向媒體透露，沙國特務團隊殺害 Khashoggi 後，其中 1 人還穿上他的衣服，黏上假鬍鬚，扮成 Khashoggi 走出領事館，營造 Khashoggi 還活著的假象。