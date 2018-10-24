台虹Q3每股賺1.14元 法人估Q4營收將季減雙位數百分比

軟性銅箔基板龍頭廠台虹 (8039)，因淡出太陽能業務，第三季單季每股淨利 1.14 元。展望第四季，受限於客戶出貨逐步放緩，法人圈預估，單季營收將季減兩位數百分比。受惠於美系手機客戶進入拉貨旺季，台虹第三季合併營收為 28.48 億元，季增 19.39%，惟因淡出太陽能業務，單季營收年減 11.67%，第三季毛利率 22.12%，季減 0.1 個百分點，年增 1.87 個百分點，單季稅後獲利 2.38 億元，季增 50.84%，年減 15.19%，單季每股淨利 1.14 元。



累計台虹今年前三季合併營收 72.33 億元，年減 13%，當中電子材料事業較去年成長 17.25%，太陽能事業營收較去年減少 68.18%。前三季營業毛利 15.54 億元，毛利率 21.49%，年增 2.29 個百分點，營業利益 7.68 億元，稅後獲利 4.92 億元，較去年同期減少 14.16%，每股淨利 2.36 元。



展望第四季，因美系客戶拉貨力道逐漸和緩，法人圈估算，台虹第四季營收恐季減雙位數百分比，此外，台虹後續仍將持續淡出太陽能事業，但營運受影響程度將在明年度逐漸縮小。