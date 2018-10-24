台虹明年營收可望重返百億元 法人估EPS 3.72元

軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 公布前 3 季稅後純益為 4.92 億元，年減 14.16%，每股純益 2.36 元，不過第 4 季法人估，台虹營收將逐月遞減，營收估達 26 億元，稅後純益 2 億元，全年稅後純益可望達 6.9 億元，每股純益 3.31 元，明年營收將重返百億元，每股純益上看 3.72 元。

台虹在中國大陸南通投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，將在明年第 2 季完工，該廠主要生產 FCCL 等電子材料，至於鋰電池封裝用等鋁塑膜材料，目前台虹規劃將安排在昆山生產，將為營運帶來新動能。法人依台虹昨日法說會最新評估，估 2019 年營收 104.1 億元，年增 6%、營業利益 11.5 億元，年增 8%、稅後純益 7.8 億元，年增 12%、每股純益 3.72 元。

台虹今年增加 2 條塗布產線、加上其他生產線去瓶頸提升效率等相關工作改善完成，今年產能至少可增 10% 以上，FCCL 並已通過認證並打入日本大型軟板廠，使用用於生產重要美系客戶手機相機鏡頭模組應用。同時，台虹也表示，5G 材料應用也已完成量產前準備，將待認證通過之後，提供美系客戶等新機需求。

台虹 2018 年前 3 季營收為 72.33 億元，年減 13%，毛利率 21.49%，年增 2.29 個百分點，稅後純益 4.92 億元，年減 14.16%，每股純益 2.36 元。