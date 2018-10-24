辣椒30日舉行法說會 樂觀看第四季營運

辣椒 (4946) 將於 10 月 30 日召開法說會，除公布第三季營運成績外，也將針對在日本市場推出《真三國無雙．斬》成績及對第四季貢獻說明。辣椒旗下子公司碩辣椒去年底以新台幣 7500 萬元取得樂陞旗下《真三國無雙．斬》的開發團隊，補足辣椒增強研發實力。而《真三國無雙．斬》IP 屬於日本光榮特庫摩 (KOEI TECMO GAMES)、過去授權樂陞開發、並由韓國遊戲大廠納克森(Nexon) 營運，是遊戲界中知名 IP，該遊戲於 2016 年第三季推出時，曾登上台灣遊戲排行榜營收冠軍，且持續半個月之久，推出後前半年營收約達新台幣 6 億元左右。



《真三國無雙．斬》9 月下旬在日本推出後，成績亮眼，推升辣椒 9 月營收一舉達到 5100 萬元，較上月的 3488 萬元大幅跳增 47.1%，也較去年同期成長 112.4%，寫下 21 個月以來新高。累計辣椒前三季營收為 2.71 億元，較去年同期增 5.04%。



法人預估，《真三國無雙．斬》平均單日營收約 4700 萬日圓，一個月營收上看 14 億日圓，碩辣椒可抽成 15%，9 月上市就可望有新台幣 2000 萬元收入挹注，10 月完整貢獻業績，可望帶動碩辣椒全年轉盈，也挹注辣椒業績增。

