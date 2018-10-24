堃霖第四季營收可望續創新高 在手訂單約6.2億元

冷凍空調 OEM 廠堃霖 (4527) 第三季營收創新高，第四季將認列完畢冷凍工程，預期營收將可望進一步提升，目前公司冰水主機加上工程在手訂單 6.2 億元，法人估，堃霖今年每股盈餘約 2.6 元，明年可望受惠新產品及儲冰工程訂單認列，業績有機會看增。堃霖為台灣最大冰水機組製造商，市佔率約 40%，主要供應冷氣、冷凍設備予各電子、生技、生鮮等行業使用，目前在台灣、中國、越南設有工廠，便於就近服務客戶。



堃霖第三季營收 8.44 億元，季增 20.5%，年增 24.5%，創歷史新高，主要為認列中國電子廠冰水機出貨和台灣食品廠冷凍工程款 (已完工 50%)，毛利率則受工程款比重提高，法人估，單季毛利率將較上季略減至 22.9%，每股稅後盈餘約 0.8 元。



展望第四季，堃霖將把剩餘 50% 冷凍工程認列完畢，預估貢獻營收 1.9 億元，單季營收將創歷史新高，但因工程毛利率較設備低，預期第四季毛利率會在下滑，法人估，今年全年每股盈餘達 2.6 元。



主機方面，堃霖近期推出新一代小型冷凍機組，因效能、節電效果大幅提升，受到台灣零售業者青睞，目前已送樣客戶認證，並獲得部分訂單，未來只要有換機需求會優先採用公司的新機型，以該客戶門市量和產品出貨單價計算，預估潛在收益達 7 億元。



近年來公司積極切入中國市場，除了台廠電子業冷氣設備外，也朝當地農業、 化工少量多樣的利基市場發展，預估 2019 年整體機台收入可維持個位數成長。工程方面，公司以冷凍設備的一條龍安裝工程為主，其中儲冰工程主要是利用夜間電費便宜時結冰，白天溶解成冰水已達到降溫的效果，除了上述食品廠冷凍工程案外，在手學校、電子設備廠的 8000 萬儲冰工程訂單也將於 2019 年完工認列。