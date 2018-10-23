台虹Q3獲利直逼上半年總合 前3季EPS 2.36元

軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今 (23) 日公布第 3 季財報，稅後純益 2.38 億元，季增 50.84%，年減 15.19%，每股純益 1.14 元，直逼上半年獲利總和 2.55 億元，季增 50.84%，累計前 3 季稅後純益為 4.92 億元，年減 14.16%，每股純益 2.36 元。

同時，台虹也表示，5G 材料應用也已完成量產前準備，將待認證通過之後，提供美系客戶等新機需求。

台虹第 3 季營收為 28.48 億元，毛利率 22.12%，季減 0.1 個百分點，年增 1.74 個百分點，稅後純益 2.38 億元，季增 50.84%，年減 15.19%，每股純益 1.14 元。

台虹前 3 季營收為 72.33 億元，年減 13%，毛利率 21.49%，年增 2.29 個百分點，稅後純益 4.92 億元，年減 14.16%，每股純益 2.36 元。

台虹表示，今年前 3 季營收年減 13%，電子材料事業營收較去年成長 17.25%，太陽能事業營收較去年減少 68.18%。

台虹今年增加 2 條塗布產線、加上其他生產線去瓶頸提升效率等相關工作改善完成，今年產能至少可增 10% 以上，FCCL 並已通過認證並打入日本大型軟板廠，使用用於生產重要美系客戶手機相機鏡頭模組應用。

台虹在中國大陸南通投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，將在明年第 2 季完工，該廠主要生產鋰電池封裝用鋁塑膜、FCCL 電子材料，並新增鋁塑膜材料，將為台虹帶來營運新動能。