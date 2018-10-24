【大行報告】耀才：A股成交縮 救市成效續待觀察

耀才證券研究部總監植耀輝發表報告指出，自上週五起內地有關救市之政策密集出台，數量之多亦令他也自感吃不消，皆因要將每條通知/訊息也作出正確解讀也十分困難。但相關做法是否妥善值得深思。首先措施如此密集出台，正面可以解讀為官方全力支持A股市場，但同時亦反映內地股市情況已是相當嚴峻。另一方面，為何質押問題會引發如此震盪，某程度上是源自於2015年A股波動時，中證監要求大股東六個月內嚴禁減持，至2016年1月時又再發文要求限制大股東減持數量。由於場內減持遭到限制，不少股東因此選擇股權質押套現。問題是其後A股「無好過」，令質押問題變得越來越嚴重，最終演化至今時今日局面。

另一個問題是相關措施如何執行其實並不清晰。就以週一晚公布「支持民營企業發展集合資產管理計劃」為例，內文提到專項用於幫助有發展前景之上市公司以紓解股權質押困難，但何為「有發展前景之公司」呢？有關說法似乎過於簡單。當然現在斷定措施成效言之尚早，不過他看內地股市一向以成交量多少作準則，皆因A股以散戶投資者為主，週一兩市成交量升至4,200億元人民幣，但昨日已顯著回落至3,500億元人民幣，走勢又再進一步轉弱，看來今次這劑藥方效力認真麻麻！

港股又如何呢？既然中港兩市現在已是「同氣連枝」，A股不振意味港股亦「無運行」，加上季績期臨近，相信港股將繼續於25,000-26,200點水平上落。

美股方面，隔晚亦出現大幅波動，受地緣局勢及企業業績表現令市場失望，道指一度大跌近500點，其後收復失地至僅跌百餘點，納指更一度倒升。在業績期加上政經局面不穩下，預期美股仍會出現大幅波動。

另外，油價隔晚大跌近5%，因沙特表示將全力將全力增加產能，以彌補美國禁止伊朗石油出口之份額。但正如他早前指出，油價問題涉及政治層面，因此油價仍有回升可能。