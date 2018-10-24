〈財報〉面對亞馬遜競爭 3M保持毛利率打防禦戰

由於投資人擔心景氣逐漸惡化，3M (MMM-US) 公司公布第 3 季度財報後股價於週二 (23 日) 暴跌 4.38% 來到每股 192.55 美元，今年股價下跌約 18%。

3M 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

為了減輕全球貿易戰帶來的額外關稅費用，3M 已提高產品售價，並成功地將售價與原材料成本之間的差距增加了 30 個基點。然而，是否工業市場能承受並吸收成本將會是未來的問題。

雖然 3M 財報亮眼，但市場已開始擔憂景氣轉弱。3M 最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 2.58 美元，低於分析師預期的 2.71 美元。

營收年增 -0.2% 為 82 億美元，低於分析師預期的 84 億美元。

3M 執行長 Mike Roman 在新聞發布上提到，第 3 季現金量和 EPS 都以雙位數成長，雖然成長減緩，但毛利持續強勢。

該公司第 3 季度核心銷售額僅增長 1.3%，遠低於分析師預期的 3% 成長率。其中最大的麻煩點是汽車、藥品交付、和電子市場，這些市場銷售週期較短暫，因此更容易受到需求變化的影響。3M 的消費者部門本季度的有機銷售額下降了 2%，而今年原本預期該部門能以 2% 至 4% 成長。

好消息是，3M 的主要業務部門，包括今年一直是主力的安全和圖形部門，顯示出超過大約 2% 的營收成長。

而無所不在的亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 近期涉足企業對企業 B2B 的業務，已經開始對分銷商模式產生了影響，使分析師們警覺是否最終會影響供應鏈的其他部分。

同時，亞馬遜也開始推出包括辦公用品在內的自有品牌產品，而 3M 在這塊業務上第 3 季度的銷售也下滑。

展望未來，3M 預計全年 EPS 落在 9.9 美元至 10 美元之間，低於之前的 10.2 美元和 10.45 美元之間，也低於分析師預期的 10.28 美元。