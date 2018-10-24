美股盤後─道瓊狂跌逾500點後尾盤上拉  美股四大指數仍全面收跌

週二 (23 日) 美股盤中道瓊指數狂瀉逾 500 點，S&P 500 指數和那斯達克指數跌幅超過 2%，所幸必需性消費股和不動產等防禦性類股帶動尾盤上拉，Netflix 領漲科技股，成功收復部分失地，但美股四大指數仍全面收跌，S&P 500 指數呈連續第五個交易日走低。

週二 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 125.98 點，或 0.50%，收 25191.43 點。

S&P 500 指數下跌 11.90 點，或 0.43%，收 2755.88 點。

那斯達克指數下跌 31.09 點，或 0.42%，收 7437.54 點。

費城半導體指數下跌 6.59 點，或 0.53%，收 1227.61 點。

開拓重工和 3M 因財報不如預期，促使工業股承壓。

開拓重工 (CAT-US) 盤中下跌超過 10%，收跌 7.56 % 至每股 118.98 美元。該公司表示，受到鋼材價格和關稅上漲的影響，材料和運費等製造成本上升。該公司股價近月已下跌 22%。

3M (MMM-US) 獲利與營收亦遜於預期，並調降 2018 年的獲利前景，促使該公司盤中狂跌逾 10%，收跌 4.38% 至每股 192.55 美元。

必需性消費股和防禦性類股方面，麥當勞 (MCD-US) 受財報亮眼激勵，週二股價上漲 6.31% 至每股 177.15 美元。寶僑 (PG-US) 小漲 0.65% 至每股 87.16 美元，近一週已大漲 5.79%。

特斯拉週二股價一路飆漲 12.72%。(圖：AFP)

特斯拉宣告提前發布財報，加上長期看空特斯拉的空頭機構 Citron Research 轉向看多，週二特斯拉 (TSLA-US) 股價報喜，一路飆漲 12.72% 至每股 294.14 美元。

Netflix (NFLX-US) 領漲科技股，該公司週二股價上漲 1.10% 至每股 333.16 美元；蘋果 (APPL-US) 小漲 0.94% 至每股 222.73 美元，市場週二傳出蘋果即將推出串流媒體服務，預計將在 100 多個國家 / 地區播送節目。

晶片股方面，Nvidia (NVDA-US) 下跌 4.39% 至每股 221.06 美元，近一個月以來跌幅已高達 12.98%；AMD (AMD-US) 小漲 0.24% 至每股 25.09 美元，近一個月更大跌了 23.24%。近一個月晶片股大跌促使費半指數出現死亡交叉，50 日移動平均線跌破 200 日移動平均線均線，顯示強烈賣壓訊號啟動。

華爾街分析

金融機構 KKM Financial 創始人兼執行長 Jeff Kilburg 點出週二令人印象深刻的狀況，他表示，市場買家等待 S&P 500 指數下跌至 2700 點的技術支撐點，才開始大舉購入，預料之後會有更波動性的發展，這是 S&P 500 第五個交易日小幅下挫，。

此外，布魯德曼資產管理 (Bruderman Asset Management) 首席市場策略師 Oliver Pursche 表示，除了地緣政治擔憂和 11 月 6 日美國期中選舉之外，美中貿易戰帶來後市前景不明朗。

Pursche 提到：「關稅和持續貿易戰對全球經濟成長產生影響。美國總統川普和中國國家主席習近平已確定將在下月 G20 峰會上會面，但研判是在選後... 很明顯地，近三到四週不會發生任何事情。」

康乃爾大學經濟學家 Prasad 表示，暫停新一輪關稅戰將是 G20 川習會最好的預期結果。