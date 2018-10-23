川普回應記者被殺案：不滿意沙烏地阿拉伯的解釋 但不想失去投資

川普的口風向來是改得比翻書還快。

10 月 22 日周一，川普在白宮草坪對記者們表示，對於沙烏地阿拉伯對記者 Jamal Khashoggi 遇害一案的解釋並不滿意，但並不想失去來自沙烏地阿拉伯的投資。他仍在等待被派往土耳其和沙烏地阿拉伯的美方人員次日回國向他作簡報。

我們現在有人在沙烏地阿拉伯，還有高級情報人員在土耳其。對於相關結果，我們拭目以待。

我明天就會知道很多消息了。Khashoggi 身上究竟發生了什麼，我很快就會知道了。

我不想失去沙烏地阿拉伯在我們國家的所有投資。我不想失去一百萬個就業崗位。我不想失去 1100 億美元的投資。

川普還稱，自己已經與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德 · 本 · 薩勒曼（Mohammed bin Salman）再次進行了交談，但並未透露具體談話內容，也沒說明美國哪個政府機構正在調查 Khashoggi 之死。

ABC 新聞隨後引述消息人士稱，中情局局長 Gina Haspel 已於周一動身前往土耳其。中情局方面尚未對此置評。

沙烏地阿拉伯檢察官發布的初步調查結果顯示，在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦布爾領事館中，Khashoggi 把「討論」發展成「爭論」後被殺身亡。但在此之前的兩周，沙烏地阿拉伯當局一直否認己方涉案，一度堅稱失蹤記者已經離開領事館。

在周一晚間公布的《今日美國》採訪中，川普直言這次殺人十分愚蠢（foolish and stupid），但他認為這是一個「失敗的陰謀（a plot gone awry）」。

上周末，沙烏地阿拉伯外交大臣 Adel bin Ahmed Al-Jubeir 稱，殺害 Khashoggi 的兇手是「越權」，「這是一起沒有接受監管的行動。這起行動中，個別人超越了權限，犯下錯誤，而後還試圖掩蓋。」

他還表示，王儲否認知道此事，對此毫不知情；沙烏地阿拉伯不知道 Khashoggi 如何被殺害，也不知道屍體在哪裡；沙烏地阿拉伯正在尋找他的屍體，以確定究竟發生了什麼；沙烏地阿拉伯想要追究記者遇害案的責任方。

對此，川普評價稱沙烏地阿拉伯這是「邁出了一大步」。同時，川普重申，沙烏地阿拉伯一直是個「偉大的」盟友，相信他們是可以信任的。他表示，他打算同沙烏地阿拉伯官員就此事展開討論，並讚揚了對方對此事迅速開展調查的行為。

但共和黨和民主黨議員並不相信沙烏地阿拉伯方面的解釋。有幾名共和黨高級官員呼籲迅速對沙烏地阿拉伯實施制裁，但川普對制裁可能帶來的外交潛在風險表示了擔憂。

川普稱，將與國會就對本次事件的回應進行溝通，「制裁是考慮的選項之一」。

川普的語氣看似強硬，外界仍普遍認為他堅定為美沙經濟往來辯護的姿態讓他的硬氣失去了一定說服力。

畢竟，沙烏地阿拉伯幾乎等同於美國的大金主。早在去年 5 月，上任後首次出訪沙烏地阿拉伯的川普就與沙烏地阿拉伯國王薩勒曼簽署了價值高達 1100 億美元的軍售協議。

Khashoggi 一案曝光之初，川普曾表示，此時就下結論尚且為時過早，若美國因此取消與沙烏地阿拉伯之間這筆軍火訂單，「這是十分愚蠢的」。

在上周二，沙烏地阿拉伯還在案件初初發酵的關鍵時刻主動給美國政府打了一筆高達 1 億美元的巨款。儘管這筆款項早在今年夏天就已談定，沙烏地阿拉伯承諾向美國提供資金用於維持敘利亞穩定，但《紐約時報》引述一位參與敘利亞政策的美國官員稱，「打款的時間點並不是巧合」。

華爾街見聞此前曾提到，川普之所以頂着重重壓力不願站在質疑沙烏地阿拉伯的陣營中，原因在於無論是從軍事戰略角度還是從國際能源角度，沙烏地阿拉伯都是美國無法輕易拋棄的盟友。

在政治軍事上，沙烏地阿拉伯是美國政府推進中東議程以牽制伊朗的重要盟友；在能源市場上，美國需要沙烏地阿拉伯填補伊朗原油出口被禁之後的供應缺口。

而且川普認為，「即使調查結果證明 Khashoggi 確被沙烏地阿拉伯當局殺害，美國也不應該停止對沙烏地阿拉伯的軍售，因為沙烏地阿拉伯會轉而向俄羅斯等其他國家購買武器。」

川普的女婿、白宮顧問庫什納（Jared Kushner）同樣不希望失去沙烏地阿拉伯這樣一位財大氣粗的盟友。

在 CNN 的一次活動上，與沙烏地阿拉伯王儲私交甚篤的庫什納稱白宮仍處於調查真相的階段，他已敦促王儲對此案保持「透明」的態度，並稱沙烏地阿拉伯是一個強大的盟友，大家應該多關注對美國戰略利益有利的事。

我們正在從不同的地方搜集儘可能多的事實，然後確定哪些事實可信，此後再由總統和國務卿決定應該採取哪些行動。

美國必須能夠與盟友進行合作，而我認為沙烏地阿拉伯是一個非常強大的盟友。

與此同時，美國財長姆努欽也在周一與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德進行會面。除了當前最為關鍵的 Khashoggi 遇害調查之外，雙方還針對籌措反恐資金、美國對伊制裁和沙烏地阿拉伯經濟問題等進行了討論。

會晤過後，沙烏地阿拉伯外交部發布推特稱，

王儲會見美國財長並強調了兩國之間戰略夥伴關係的重要性。這一關係與沙烏地阿拉伯「2030 願景」一致，將在未來發揮重要作用。

值得注意的是，就在一天之後，「沙漠達沃斯」——「未來投資倡議」大會將在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行，這場為期三天的峰會主辦人正是「2030 願景」的籌劃人和執行者——沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。

不過，在 Khashoggi 事件曝光之後，彭博社、《紐約時報》、英國《金融時報》、CNBC 和 CNN 等多家媒體已經宣布終止與大會進行合作，維亞康姆、Uber、摩根大通、谷歌等許多企業高管也陸續確定退出峰會。

此前一度表示屆時將會到場的 IMF 總裁拉加德和姆努欽也均取消了出席該會議的計劃。