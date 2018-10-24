盤前財經大事搶先讀2018年10月24日

今日操盤前瞻

台灣 9 月貨幣總計數

美國 9 月新屋銷售、Fed 褐皮書

日本 10 月製造業 PMI

法說會：聯電、旺宏、遠雄來、康控 - KY、中釉

除權息：研勤

美股盤後─道瓊狂跌逾 500 點後尾盤上拉 美股四大指數仍全面收跌

週二 (23 日) 美股盤中道瓊指數狂瀉逾 500 點，S&P 500 指數和那斯達克指數跌幅超過 2%，所幸必需性消費股和不動產等防禦性類股帶動尾盤上拉，Netflix 領漲科技股，成功收復部分失地，但美股四大指數仍全面收跌，S&P 500 指數呈連續第五個交易日走低。閱讀全文...

G20 川習會僅照面？分析師：最好的結果是暫停下一輪關稅戰

《彭博社》報導，美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 證實，下月在布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團（G20）高峰會上，美國總統川普將「小會」中國國家主席習近平，但沒有公布其他的細節。閱讀全文...

〈威剛跨領域布局〉明年價格 DRAM 可望持穩 NAND 跌幅恐大過今年

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白昨 (23) 日指出，明年看好 DRAM 表現，雖價格無法再創高，但相對穩定，價格可能持平或緩跌，目前威剛 DRAM 產品營收比重約 6 成；NAND Flash 則由於廠家明年競相擴產，且擴產幅度不小，大於需求成長，可能造成 NAND 價格跌幅較今年擴大，若單做 NAND 的廠家，明年營運恐較今年辛苦。閱讀全文...

〈房產〉9 月 5 大銀行新承做房貸 再平歷史次低

台灣央行昨 (23) 日公布 9 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承作房貸，利率在上月終結連 4 降後，本月再次下滑至 1.62%，也再度平歷史次低，而購屋貸款為 386.8 億元，月增 18.3 億元。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉「飆股」就在燈火闌珊處？！

東風夜放花千樹，更吹落星如雨。蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。 眾裏尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。到底要如何選股？投資股票如何由產業面選股？成為投資者重要方法。在財務理論之中，多是以橫斷面資料驗證，從「市價淨值比」(Price to Book Value) 或是本益比 (Price Per Earning) 等方法入手。閱讀全文...