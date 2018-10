盤前財經大事搶先讀2018年10月24日

今日操盤前瞻

台灣 9 月貨幣總計數

美國 9 月新屋銷售、Fed 褐皮書

日本 10 月製造業 PMI

法說會:聯電、旺宏、遠雄來、康控 - KY、中釉

除權息:研勤

美股盤後─道瓊狂跌逾 500 點後尾盤上拉 美股四大指數仍全面收跌

週二 (23 日) 美股盤中道瓊指數狂瀉逾 500 點,S&P 500 指數和那斯達克指數跌幅超過 2%,所幸必需性消費股和不動產等防禦性類股帶動尾盤上拉,Netflix 領漲科技股,成功收復部分失地,但美股四大指數仍全面收跌,S&P 500 指數呈連續第五個交易日走低。

G20 川習會僅照面?分析師:最好的結果是暫停下一輪關稅戰

《彭博社》報導,美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 證實,下月在布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團(G20)高峰會上,美國總統川普將「小會」中國國家主席習近平,但沒有公布其他的細節。

〈威剛跨領域布局〉明年價格 DRAM 可望持穩 NAND 跌幅恐大過今年

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白昨 (23) 日指出,明年看好 DRAM 表現,雖價格無法再創高,但相對穩定,價格可能持平或緩跌,目前威剛 DRAM 產品營收比重約 6 成;NAND Flash 則由於廠家明年競相擴產,且擴產幅度不小,大於需求成長,可能造成 NAND 價格跌幅較今年擴大,若單做 NAND 的廠家,明年營運恐較今年辛苦。

〈房產〉9 月 5 大銀行新承做房貸 再平歷史次低

台灣央行昨 (23) 日公布 9 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承作房貸,利率在上月終結連 4 降後,本月再次下滑至 1.62%,也再度平歷史次低,而購屋貸款為 386.8 億元,月增 18.3 億元。

〈鉅亨主筆室〉「飆股」就在燈火闌珊處?!

東風夜放花千樹,更吹落星如雨。蛾兒雪柳黃金縷,笑語盈盈暗香去。 眾裏尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。到底要如何選股?投資股票如何由產業面選股?成為投資者重要方法。在財務理論之中,多是以橫斷面資料驗證,從「市價淨值比」(Price to Book Value) 或是本益比 (Price Per Earning) 等方法入手。